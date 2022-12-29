Восьмой сезон сериала «СашаТаня» получил дату премьеры на ТНТ

Телеканал ТНТ объявил дату премьеры восьмого сезона комедийного сериала «СашаТаня». Новые серии начнут выходить в эфир с 9 января 2022 года.

К своим главным ролям в восьмом сезоне вновь вернулись Андрей Гайдулян («Полный контакт»), Валентина Рубцова («С новым годом, мамы!»), Шамиль Мухаметов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Лариса Баранова («Беспринципные») и Алина Ланина («Формула преступления»).

Шоу посвящено супругам Саше (Гайдулян) и Тане (Рубцова), пытающимся построить свое семейное счастье в большой и суровой Москве. В новых сериях после того, как сестра Тани (Анастасия Уколова) покидает столицу, героиня начинает думать о том, чтобы завести второго ребенка. Вместе с Сашей она рассматривает самые разнообразные варианты, в том числе размышляет о том, чтобы доверить беременность суррогатной матери. Кроме того, героям предстоит всерьез задуматься и над другими проблемами, волнующими современные молодые семьи, такими как домашнее насилие, токсичные соседи и влияние интернета на их ребенка.

В это же время друг пары Миша (Мухаметов) попытается сэкономить на своей девушке Лиле (Баранова) и научит сына Саши и Тани Лешу (Артемий Широков) быстрому заработку.