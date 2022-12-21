Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Книга крови" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Аватар 2» останется лидером мирового проката, превзойдя «Вавилон» и «Кота в сапогах 2»

«Аватар 2» останется лидером мирового проката, превзойдя «Вавилон» и «Кота в сапогах 2»

21 декабря 2022 15:26
«Аватар 2» останется лидером мирового проката, превзойдя «Вавилон» и «Кота в сапогах 2»

Сегодня фильм перешагнет рубеж в $500 млн.

Вчера сборы «Аватара: Путь воды» в США достигли $150 млн, а сегодня мировой бокс-офис фильма, вышедшего менее недели назад, преодолеет барьер в полмиллиарда. Тем не менее, повторить ловкий трюк оригинального фильма, который на протяжении длительного периода практически повторял кассу стартового уик-энда, в нынешних условиях у сиквела не получится.

В данный момент западные аналитики прочат «Пути воды» падение на второй неделе в диапазоне от 40% до 50%, что по меркам крупнобюджетных фильмов достаточно щадяще, но с показателями оригинала не идет ни в какое сравнение — тогда сборы просели всего на 1%. Впрочем, в прошлый раз и стартовый показатель был почти вдвое ниже, поэтому многие считают, что в дальнейшие дни ситуация должна более-менее выправиться. Некоторые эксперты даже полагают, что новая картина Джеймса Кэмерона сможет хорошо собирать вплоть до релиза «Человека-муравья и Осы: Квантомания», т.е. до середины февраля 2023 года.

Падение в рождественские выходные обусловлено появлением нескольких примечательных конкурентов — в предстоящие выходные в США стартуют мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание», масштабный фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» и байопик «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной». Мультик должен заработать от $25 до $30 млн, картина Шазелла — от $12 до $15 млн, а по поводу биографии легендарной певицы конкретные цифры пока не приводят, но они, скорее всего, будут скоромными.

Покорение первого миллиарда «Аватаром 2» в мире практически гарантировано, но каким будет итоговый результат, покажет лишь ближайшее время. В целом относительно сборов ситуация пока довольно оптимистичная, а новогодние праздники только усиливают коммерческий потенциал «Пути воды».

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Related video