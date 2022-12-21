«Аватар 2» останется лидером мирового проката, превзойдя «Вавилон» и «Кота в сапогах 2»

Вчера сборы «Аватара: Путь воды» в США достигли $150 млн, а сегодня мировой бокс-офис фильма, вышедшего менее недели назад, преодолеет барьер в полмиллиарда. Тем не менее, повторить ловкий трюк оригинального фильма, который на протяжении длительного периода практически повторял кассу стартового уик-энда, в нынешних условиях у сиквела не получится.

В данный момент западные аналитики прочат «Пути воды» падение на второй неделе в диапазоне от 40% до 50%, что по меркам крупнобюджетных фильмов достаточно щадяще, но с показателями оригинала не идет ни в какое сравнение — тогда сборы просели всего на 1%. Впрочем, в прошлый раз и стартовый показатель был почти вдвое ниже, поэтому многие считают, что в дальнейшие дни ситуация должна более-менее выправиться. Некоторые эксперты даже полагают, что новая картина Джеймса Кэмерона сможет хорошо собирать вплоть до релиза «Человека-муравья и Осы: Квантомания», т.е. до середины февраля 2023 года.

Падение в рождественские выходные обусловлено появлением нескольких примечательных конкурентов — в предстоящие выходные в США стартуют мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание», масштабный фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» и байопик «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной». Мультик должен заработать от $25 до $30 млн, картина Шазелла — от $12 до $15 млн, а по поводу биографии легендарной певицы конкретные цифры пока не приводят, но они, скорее всего, будут скоромными.

Покорение первого миллиарда «Аватаром 2» в мире практически гарантировано, но каким будет итоговый результат, покажет лишь ближайшее время. В целом относительно сборов ситуация пока довольно оптимистичная, а новогодние праздники только усиливают коммерческий потенциал «Пути воды».