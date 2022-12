Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года

Лилия Бариева, главный редактор

Реж. Френсис Лоуренс

Фильм рассказывает историю маленькой девочки Немо, которая потеряла отца и свою привычную отшельническую жизнь на маяке. Дядя забирает ее в большой город, где Немо впервые знакомится с другими детьми, настоящей школой и даже смартфонами. Не в силах смириться с внезапно изменившейся реальностью, девочка попросту предпочитает как можно больше спать. Тем более что она обнаруживает целый мир снов и Флипа, о котором когда-то рассказывал ей отец. Вместе с новым напарником Немо намерена найти волшебную жемчужину, которая способна исполнить любое желание.

Без шума и привычной рекламы Netflix в духе «фильм побил очередной рекорд» в середине ноября на стриминговом сервисе вышла «Страна снов». Эта картина могла бы встать в один ряд лучших фэнтези с «Гарри Поттером», «Темными началами» или «Хрониками Нарнии», но ей недостает вселенской эпичности. Зато в изобилии красивые кадры (что ни стоп-кадр, то готовый фон для рабочего стола), увлекательные повороты сюжетов и бесподобный Джейсон Момоа в очень комичном образе, в котором вы его точно еще никогда не видели. Но за всей этой волшебной атмосферой таятся такие знакомые нам темные периоды в жизни двух людей, которые потеряли себя и пока что даже представить не могут, что их жизнь однажды станет нормальной. Лично мне в 2022 году легко было ассоциировать себя с главной героиней, которая уже не вывозит эту реальность и потому предпочитает как можно больше спать. Поэтому всем рекомендую пока что малоизвестную, но такую теплую и волшебную «Страну снов», которая точно сможет наполнить зрителей верой в лучшее.

Страна снов

Максим Федоров, редактор раздела «Сериалы»

Наблюдающий

Реж. Хлоя Окуно

«Наблюдающий» – параноидальный триллер об американке в Румынии, уверенной, что за ней следит сталкер. Бухарест с его полупустыми серыми улицами идеально отражает внутренний мир героини в исполнении Майки Монро, ставшей заложницей незнакомого города, а отсутствие перевода румынской речи лишь усиливает ощущение полной изоляции. В качестве бонуса – поистине жуткий Берн Горман, сыгравший вуайериста из дома напротив. Полнометражный дебют Хлои Окуно, отсылающий к «Окну во двор» и «Ребенку Розмари» одновременно, придется по душе всем поклонникам жанра.

Наблюдающий

Константин Киценюк, редактор раздела «Онлайн»

Реж. Дэвид Литч

Наемник-пацифист с позывным Божья Коровка вынужден отправиться на новую миссию, чтобы прикрыть приболевшего коллегу. Его цель: сесть в скоростной поезд в Японии, отыскать багаж одного из пассажиров и, оставшись незаметным, сойти на ближайшей станции. Но поездка выходит из-под контроля, ведь весь состав забит другими киллерами.

Режиссер Дэвид Литч стал одним из самых заметных авторов комедийных и самоироничных боевиков. В основу новой картины лег известный японский роман «Поезд убийц» с ярким азиатским колоритом. В касте полно звезд с Брэдом Питтом во главе, есть парочка неожиданных камео, трогательная история жизни простой бутылки воды, запоминающийся экшен и забавные диалоги. Скрепляет все вместе полное сюжетное безумие. Происходящее постепенно (как и сам поезд) слетает с рельс.

Быстрее пули

Ксения Щербакова, автор

Реж. Джозеф Косински

Простой сюжет: Пит Митчелл с позывным Мэверик в очередной раз нарушил приказ, чтобы поставить новый рекорд скоростного полета, и оказался на ковре у начальства. В результате его отправляют обучить для крайне опасной миссии по уничтожению ядерного производства группу молодых асов, среди которых — сын его покойного друга, затаивший на Мэверика личную обиду.

«Топ Ган: Мэверик» влетел на экраны мировых кинозалов и продолжил то, что удалось «Человеку-пауку: Нет пути домой», — собирать, как собирали в допандемийном 2019-м. С грядущим «Аватаром-2» и кинотеатральным упором DC это, хочется верить, только начало. На что же по нескольку раз идут люди в случае «Топ Ган»? Даже когда иные из них этого не осознают, идут они на Тома Круза, поскольку это фильм — вокруг его харизмы, звездный фильм. Мы смотрим не на пилота Мэверика, а на Круза в кабинке истребителя, преодолевающего вполне реальные нагрузки. Осознанный упор на подлинность — такая же часть звездного образа актера, как и тот контроль, который он с такой легкостью демонстрирует в любых экшен-сценах, убеждая зрителя, что ему (Крузу) по плечу вообще что угодно и в любой момент. Пробуждающуюся зрительскую жажду определенности в эти тяжелые времена прозрачный по приемам деловитый боевик Джозефа Косински смог удовлетворить как нельзя лучше.

Топ Ган: Мэверик

Мария Ракитина, редактор

Реж. Тай Уэст

1918 год. Юная Перл, живущая на изолированной ферме вместе с родителями, мечтает стать звездой сцены. Она с нетерпением ждет окончания войны и возвращения мужа с фронта. Перл делает первые шаги в карьере и приходит на пробы в танцевальный церковный ансамбль, но проваливает их. Горесть неудачи разъедает героиню изнутри, и она выпускает наружу всех своих демонов.

«Перл» Тая Уэста – приквел ретро-слэшера «Х» (тоже одного из лучших хорроров года), представленный на Венецианском кинофестивале. В фильме спокойно уживаются личная драма о несложившейся карьере артистки, жестокая версия «Волшебника из страны Оз», в которой Дороти не удается «сбежать», а ее мечты разбиваются о реальность, кровавые ужасы, ставшие следствием изоляции и ограничений, и мощный социальный подтекст о разрушенной жизни женщины, судьбу которой определяют мужчины. «Перл» со множеством эстетических оммажей на культовые картины 1920-х годов и известные хорроры одновременно напоминает женскую версию «Психо» и ближе к концу даже «Сияния». Несмотря на жесткую кульминацию и абсолютно безумные финальные титры, которые вас шокируют, фильм Уэста получился невероятно красивым и ностальгическим, а исполнительница главной роли Миа Гот – просто настоящая легенда современных ужасов. «Перл» – самый яркий и неожиданный хоррор года, который точно вас удивит. Стоит добавить, что фильм можно воспринимать как самостоятельное произведение искусства без привязки к «Х».

Перл

Ася Заболоцкая, кинокритик

Реж. Шарлотта Уэллс

'Cause love's such an old fashioned word

And love dares you to

Care for the people on the

Edge of the night (people on streets)

В объективе домашней видеокамеры — молодой мужчина Калум, не мечтавший дожить до третьего десятка, но как раз через пару дней ему исполнится 31 год. Таким он навсегда и останется на этой пленке-памяти, хранившейся в руках любимой дочери Софи. Отстраненный, сильный, чудаковатый и теплый — как в той солнечной поездке по Турции. Это был их последний танец вместе. «Солнце мое» — это такая маленькая картина, которые обычно взрывают добрую часть общества своей искренностью и чутким киноязыком. Пока в основном конкурсе Каннского кинофестиваля все глотали воздух вперемежку со смехом во время просмотра «Треугольника печали» Рубена Эстлунда, а потом клеветали на проблемы белых людей, на том же берегу в рамках Недели критики показывали меланхоличный кинотанец Шарлотты Уэллс.

Короткая история, как и все летние каникулы, начинается с неуклюжих движений Калума, отца одиннадцатилетней Софи, которая периодически чувствует себя неловко от телесной искренности родителя. Только под одеждой и за этими движениями скрывается грубая спина и неровные плечи, полные груза — девочка этого никогда не увидит. А родители никогда не покажут свою уязвимую сторону за этими смешными и неуклюжими танцевальными движениями. Слезы они льют только в одинокой темноте, когда нет посторонних глаз. Калум делает движение руками, а потом бедрами — Софи остается только улыбаться и краснеть от неловкости за отца. Последний зовет ее на танцпол, а девочка отнекивается, но все равно оказывается в объятиях папы. Вот они вдвоем и могут быть собой, потому что никого и ничего другого не существует.

31-летняя Софи смотрит пленку с путешествия в Турции, где отец еще молодой, а в воздухе летает легкое незнание настоящего мира в силу детской наивности. Она сожалеет, что покинула танцпол раньше времени.

And love dares you

To change our way of

Caring about ourselves

This is our last dance

This is our last dance

This is ourselves'

Солнце мое

Михаил Кручинин, автор новостей

Реж. Роберт Эггерс

Конец IX века. Скандинавский король Орвандилл оказывается жестоко предан своим братом Фьолниром, казинившим монарха и узурпировавшим его трон. Истинному наследнику, принцу Амлету, удается выжить в кровавой бойне и, поклявшись однажды отомстить предателю, сбежать в дальние края. Спустя десятилетия боги напоминают Амлету о его клятве и призывают бросить вызов Фьолниру.

Режиссер Роберт Эггерс уже успел зарекомендовать себя как истинный мастер натуралистического триллера еще на фильмах «Ведьма» и «Маяк». «Варяг» стал его самой масштабной работой, во многом суммирующей весь предыдущий опыт мастера. В отличие от огромного множества других проектов о викингах, эта лента не просто умело моделирует обстановку их жизни, но буквально создает на экране мир суровых северных воинов. Для Эггерса боги, магические ритуалы и монстры скандинавской мифологии не менее реальны, чем топоры, драккары и сожженные деревни. Его фильм — уникальный опыт погружения в мрачную вселенную, которой правят закон силы и воля Одина. А дополняет это кровавое полотно великолепный актерский состав, в который вошли такие звезды, как Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман.

Варяг

Коля Янчук, SMM-редактор

Реж. Джордж Миллер

Фильм рассказывает историю Британской лингвистки, которая случайно находит лампу с джинном, но наученная историями об этих созданиях не спешит доверять незнакомцу. Почему для меня это лучший фильм в году? Это много составляющих, объединенных воедино в данной картине. Начнем с того, что главную роль исполнила Тильда Суинтон – моя любимая актриса. Как и во многих других фильмах, она создает вокруг себя немного таинственную и завораживающую атмосферу. В компании с ней не менее хороший актер – Идрис Эльба в роли джинна. И на протяжении почти двух часов мы будем наблюдать за их невероятно увлекательной беседой в теплой дружеской атмосфере. При этом фильм разбавлен вставками из прошлого джинна, которые не дают заскучать между диалогами. Ко всему этому добавляется красивый аудиовизуальный ряд и незаурядный сюжет. Так что если вы, как и я, любитель медленного атмосферного кино, то обязательно рекомендую посмотреть.