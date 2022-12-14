Джон Сина и Джейсон Момоа сыграют в экшен-комедии от студии Warner Bros

Звезды киновселенной DC Джон Сина («Миротворец») и Джейсон Момоа («Аквамен») снимутся в одном фильме. Согласно Deadline, актеры исполнят ведущие роли в экшен-комедии от студии Warner Bros. «Каникулы киллеров» (Killer Vacation).

Какие-либо подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что сценаристами выступают братья Джеймса Ганна, написавшие супергеройский хоррор «Гори, гори ясно» — Марк Ганн и Брайан Ганн. В качестве исполнительных продюсеров заявлены Джон Рикард и Питер Сафран. По данным инсайдеров, будущий фильм запустили в производство еще до того, как Ганн и Сафран возглавили DC Studios. С режиссером пока не определились.

В этом году Сина будет сниматься во втором сезоне «Миротворца», а в числе его будущих проектов значатся шпионский экшен Мэттью Вона «Аргайл», комедийный боевик Пьера Мореля «Фриланс», сиквел «Друзей по отпуску», фильм Ильи Найшуллера «Главы государства» и комедия Питера Фаррелли «Рики Станики».

Момоа недавно закончил работу над «Акваменом и потерянное царство» и «Форсажем 10», а впереди его ожидают сериал Apple TV+ «Военачальник», комедия Shots! Shots! Shots! в духе «Правдивой лжи» и «Затерянного города», безымянный боевик про напарников с Дэйвом Батистой и, возможно, экранизация видеоигры «Майнкрафт».