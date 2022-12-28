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Киноафиша Новости В Минске завершились съемки остросюжетного детектива «Феникс»

В Минске завершились съемки остросюжетного детектива «Феникс»

28 декабря 2022 10:16
В Минске завершились съемки остросюжетного детектива «Феникс»

Постановщиком является создатель «Формулы преступления» и «Империи под ударом».

«Киностудия Кит» и телеканал НТВ объявили о том, что в Минске подошли к концу съемки детективного сериала «Феникс». Главные роли в шоу исполнили Константин Адаев («Черная весна»), Лянка Грыу («Тест на беременность»), Виктор Тереля («Тайна Лилит»), Максим Радугин («Провинциальный детектив») и Нана Муштакова («Орел и решка. Кино»).

В Минске завершились съемки остросюжетного детектива «Феникс»

В центре сюжета — Иван Колесников (Адаев), некогда сменивший дом, работу и даже имя, чтобы сбежать от серьезных проблем. Теперь он живет в тихом провинциальном городке Кировске и владеет собственным небольшим кафе. Однажды в его заведение заявляется группа бандитов. Стремясь защитить свою жену, Иван убивает незваных гостей. Своим поступком он привлекает внимание Андреаса (Радугин), первого помощника главного криминального авторитета Приморска Костаса. Ситуация усугубляется тем, что Андреас знает о прошлом Колесникова, который уже много лет выдает себя за другого человека.

Режиссером шоу выступил Станислав Мареев («Формула преступления», «СОБР», «Империя под ударом»). Сценаристом сериала стала Ольга Жабина, ранее работавшая над «Тонкой работой», «С чистого листа» и «Ваша тетя Люся».

Премьера сериала «Феникс» состоится на НТВ, точная дата выхода еще неизвестна.

Фото: Киностудия КИТ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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