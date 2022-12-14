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Киноафиша Новости Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским обрел дату премьеры

Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским обрел дату премьеры

14 декабря 2022 10:09
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским обрел дату премьеры

Шоу выйдет на цифровых платформах уже на следующей неделе.

Онлайн-кинотеатр «Иви» анонсировал дату премьеры фэнтезийной медицинской драмы «13 клиническая». Сериал выйдет на сервисе 22 декабря 2022 года.

Главные роли в шоу исполнили Данила Козловский («Карамора»), Паулина Андреева («The Телки»), Виктория Исакова («Один вдох») и Владимир Стеклов («Начать сначала»).

В центре сюжета — неизлечимо больной хирург Кирилл (Козловский), который получает работу в больнице, где лучшие врачи борются со сверхъестественными заболеваниями. Герой понимает, что сможет выжить только в том случае, если произведет впечатление на руководство и убедит его в своей ценности для клиники. Поэтому он начинает проводить часы за изучением обстоятельств болезней своих пациентов, все больше погружаясь в мир сложных отношений людей, демонов и ведьм, где подчас бывает невозможно определить кто на самом деле выступает на стороне добра. Каждая серия — это история борьбы медиков за жизнь пациента, одержимого той или иной злой силой.

Режиссером сериала выступил Клим Козинский, ранее работавший над шоу «Вне себя» и документальной картиной «Жанр». Сценарий проекта написал Андрей Золотарев, создатель фильмов «Спутник», «Лед» и «Притяжение».

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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