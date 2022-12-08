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Киноафиша Новости По словам Мелиссы Барреры, «Крик 6» будет «в сто раз более зверским», чем предыдущие части

По словам Мелиссы Барреры, «Крик 6» будет «в сто раз более зверским», чем предыдущие части

8 декабря 2022 15:17
По словам Мелиссы Барреры, «Крик 6» будет «в сто раз более зверским», чем предыдущие части

В новом фильме ожидается гораздо больше крови.

Журналисты продолжают допрашивать актерский состав шестой части «Крика». На этот раз отвечать пришлось Мелиссе Баррере, которая сейчас продвигает свой новый хоррор «Призраки прошлого». В интервью порталу Collider звезда рассказала, что отличительной чертой следующего фильма будет не только смена локации на Нью-Йорк, но еще и значительно увеличившийся градус жестокости. По словам Барреры, режиссеры хотели, чтобы уровень свирепости и кровопусканий на этот раз буквально зашкаливал:

«На съемках у нас была одна занятная мантра — режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт всегда просили подлить больше крови и пота. Им всегда было мало, поэтому они постоянно твердили: «Давай добавим кровавые брызги». Если в прошлом «Крике» они буквально ходили на цыпочках, стараясь максимально уважительно отнестись к наследию франшизы, то тут они перестали сдерживать свои внутренние кровавые порывы. Но вместе с этим постановщики изо всех сил пытались сделать все как можно лучше. Думаю, что новый фильм получился в сто раз более зверским».

В продолжении слэшер-франшизы также задействованы Кортни Кокс, Дженна Ортега, Хайден Панеттьери, Дермот Малруни, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Тони Револори, Генри Черни и Самара Уивинг.

Премьера «Крика 6» намечена на 10 марта 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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