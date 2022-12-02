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Киноафиша Новости Синтия Эриво снимется в многосерийном триллере Raising Wild

Синтия Эриво снимется в многосерийном триллере Raising Wild

2 декабря 2022 15:35
Синтия Эриво снимется в многосерийном триллере Raising Wild

Продюсером сериала выступит Рене Зеллвегер.

По информации Deadline, Синтия Эриво исполнит главную роль сериале под названием Raising Wild, который выйдет на стрим-сервисе Apple TV+. Она также выступает продюсером шоу вместе с Рене Зеллвегер.

Авторами сериала выступают Дэмиэн Киндлер («Американские боги»), который является шоураннером проекта, и сценаристка шоу Эмбер Александр. Производство пока что находится на стадии написания сценария.

Сериал расскажет о знаменитой женщине-нейропсихологе (Эриво), которая была объявлена в розыск по подозрению в мошенничестве, похищении людей и убийстве. На протяжении всего сериала персонажи и зрители будут задаваться вопросом о том, стали ли слухи о ее преступной жизни результатом тайного заговора или же она действительно представляет серьезную опасность для общества.

Репортеры Deadline пытались связаться с представителями Apple TV+ и студии MGM, которая разрабатывает фильм, однако те отказались от комментариев.

Эриво может быть известна многим зрителям по главной роли в биографическом фильме «Гарриет», за которую она была удостоена номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус». Ее последними на данный момент проектами являются фильм «Пиноккио» от Disney и феминистский сериал «Пронзительно громко». В будущем она появится в масштабном мюзикле «Злая» и полнометражном продолжении сериала «Лютер» с Идрисом Эльбой.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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