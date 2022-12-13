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Киноафиша Новости Завершились съемки второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли

Завершились съемки второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли

13 декабря 2022 11:12
Завершились съемки второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли

Новые серии будут посвящены поиску собственного «я».

Стриминговый сервис PREMIER объявил об окончании съемок второго сезона психологической драмы «Контакт». Главные роли в продолжении вновь исполнили Павел Майков («Сибирский цирюльник»), Ирина Паутова («Нулевой пациент»), Равшана Куркова («Влюбленные женщины»), Вильма Кутавичюте («Алиби») и Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы»).

Съемки новых серий начались еще 10 сентября и продлились почти три месяца. Весь производственный процесс проходил в Москве.

Главный герой сериала — полицейский Глеб Барнашов (Майков), от которого ушла жена, оставив его одного воспитывать дочь-подростка Юлю (Паутова). Будучи не в состоянии пережить личную драму, Барнашов начал беспробудно пить, из-за чего потерял работу в убойном отделе и был переведен в отдел по делам несовершеннолетних. Новое место кажется ему сущим адом: герой не знает, как завоевать доверие современной молодежи, ведь даже собственная дочь отказывается с ним разговаривать.

Завершились съемки второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли

Авторы сериала обещают, что второй сезон шоу в первую очередь будет посвящен поиску своей идентичности и установлению контакта с самим собой. Кроме того, в новых сериях будет затронуто множество острых актуальных тем, таких как травля в школе, продажа девственности и майнинг криптовалют.

Режиссером новых эпизодов выступает Нурбек Эген, ранее работавший над такими популярными сериалами, как «Мажор», «Порт» и «Шерлок в России».

Дата выхода второго сезона «Контакта» пока неизвестна.

Фото: PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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