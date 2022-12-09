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Киноафиша Новости Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»

9 декабря 2022 15:00
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»

На этой неделе стриминги предлагают сбежать от рабовладельцев с Уиллом Смитом, отправиться за сокровищами с Алексеем Серебряковым, перепутать новогодние подарки и встретить любовь. 

Темные начала (3-й сезон)

6 декабря, Amediateka

Кому смотреть: фанатам сериала и всем, кто любит последние части «Гарри Поттера».

Новейшая адаптация трилогии Филипа Пулмана от BBC и HBO оказалась успешнее фильма «Золотой компас», который в год выхода был признан довольно пресным и только получил «Оскар» за визуальные эффекты. Хронометраж сериала позволяет создателям развернуться — здесь нет недостатка во второстепенных героях, масштабном экшене и поворотах сюжета. Мрачноватая сказка атеиста Пулмана в третьем сезоне подходит к заключительной битве лорда Азриэла (Джеймс Макэвой) против религиозной тирании. Лира вместе с Уиллом (Амир Уилсон) отправляются в мир мертвых, откуда хотят вернуть друга. Главную роль играет Дафни Кин, открытая Джеймсом Мэнголдом в «Логане». Следующий проект молодой актрисы — сериал из вселенной «Звездных войн» «Аколит». Шоураннером «Темных начал» неизменно выступает Джейн Трантер («Наследники»).

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Темные начала

Освобождение

9 декабря, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит актера Уилла Смита больше, чем скандалы с его участием.

Основанная на реальных событиях история в духе «Выжившего» про раба в исполнении Уилла Смита, бегущего от хозяев через болота и леса на север, сулила целый ряд оскаровских номинаций: от технических до актерских. Однако после инцидента с пощечиной «Освобождение» может так не добраться до церемонии. Пропустив все премьерные фестивали, картина под конец года все-таки выходит в прокат по рискованному решению продюсеров. Смит призвал не хоронить работу его большой команды. Режиссером выступил Антуан Фукуа, автор «Тренировочного дня» и «Великого уравнителя». За операторскую работу отвечал именитый Роберт Ричардсон («Остров проклятых», «Взвод»). Во второстепенной роли охотника за беглецом Бен ФостерЛюбой ценой»). Зарубежная критика, впрочем, разделилась на тех, кто обошелся двумя-тремя замечаниями о внушительной актерской работе и посредственной режиссуре, и тех, кто остался от новой картины в сдержанном восторге.

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Освобождение

Пиноккио Гильермо дель Торо

9 декабря, Netflix

Кому смотреть: любителям анимации и тем, кто считает, что Гильермо дель Торо давным-давно пора было снять мультфильм.

Приключения деревянного мальчика-куклы из популярной итальянской сказки уже второй раз за этот год попадают на экраны. Диснеевская киноадаптация оказалась пустой и необаятельной, а вот творение мексиканца дель Торо («Форма воды») в технике покадровой кукольной анимации было встречено с ликованием и умилением. Ужасающий, нежный, мрачный, трогательный — таким, по мнению западных рецензентов, получился «Пиноккио», проект мечты постановщика, столь долго пробывший в мучительном производственном аду. Действие фильма происходит в 30-е годы XX века в Италии, где Пиноккио становится звездой театра кукол. Техническим соавтором дель Торо стал Марк Густафсон, известный работой над «Бесподобным мистером Фоксом» Уэса Андерсона. В оригинале роли озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Бредли, молодое дарование «Очень странных дел» Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт и другие.

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Пиноккио Гильермо дель Торо

Либерея: Охотники за сокровищами

3 декабря, Okko, ivi, Кинопоиск, Premier

Кому смотреть: тем, кто по какой-то причине не хочет пересматривать франшизу об Индиане Джонсе.

Приключенческий фильм о поисках по российским городам и весям утраченного архива вышел в прокат в конце октября и теперь добрался до стримингов. По сюжету, несколько придурковатый герой Тихона Жизневского и Алексей Серебряков в амплуа чокнутого профессора то в Вологде, то в Москоу-Сити, то в Нарьян-Маре ищут библиотеку Ивана Грозного и бегают от опасных соперников. Фильм Глеба ОрловаНаша Russia: Яйца судьбы»), судя по отзывам, рассчитан на зрителя совсем не притязательного либо в высшей степени авантюрного: пока герои ищут клад, ему придется сильно постараться, чтобы отыскать хотя бы одну хорошую шутку в этом фильме и не умереть со скуки.

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Либерея: Охотники за сокровищами

Сердце пармы

8 декабря, Okko

Кому смотреть: тем, кому любопытно увидеть один из самых кассовых российских фильмов года.

Еще один российский фильм, пришедший на стриминги, по официальным данным, держал первую строчку отечественного проката в течение девяти недель. «Сердце пармы» Антона МегердичеваДвижение вверх») — фэнтезийный боевик по мотивам книги Алексея Иванова. В центре сюжета князь Михаил (Александр Кузнецов), который влюбляется в ведьму Тиче и воюет с московским князем за свободу языческой земли пармы. Помимо множественных раздеваний дебютантки Елены Ербаковой в кадре, рецензентам особенно запомнились батальные сцены, в том числе финальная битва, сделанная с большим куражом. Все, что происходит по сюжету до сражений, по-видимому, мало увлекает режиссера. Но стоит его героям вынуть мечи из ножен, как появляются и ярость, и нужный пафос, и экшен.

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Сердце пармы

Дела человеческие

8 декабря, Okko

Кому смотреть: тем, кто любит, когда режиссеры подолгу не выдают ответа на заданный вопрос.

На Венецианском кинофестивале прошлого года, где главный приз взял фильм «Событие» о студентке, которая пыталась обойти запрет на аборт, было немало картин на острые темы. Одна из них — картина француза Ивана АтталяБлестяще»), поднимающая тему презумпции невиновности в делах об изнасиловании. Главный герой — Александр, сын известных родителей, знакомится с девушкой Милой, проводит с ней ночь, а на следующий день его арестовывают по ее заявлению. Мать парня, писательница-феминистка (Шарлотта Генсбур), и отец, состоявшийся ученый (Матье Кассовиц), в процессе развинчивающего судебного разбирательства пытаются понять, виноват ли их сын в преступлении. Судебную драму Атталя показали вне конкурса, критики отметили отстраненность, с которой работает режиссер, чтобы поставить зрителя на место присяжных заседателей.

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Дела человеческие

Что-то от Тиффани

9 декабря, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит жанр новогодних ромкомов.

Рейчел и Гэри, несмотря на размолвки, вместе собираются встречать Новый год. Чтобы после ссоры загладить вину перед возлюбленной, Гэри решает купить ей в подарок сережки в знаменитом ювелирном Tiffany. В тот же магазин приходит Итан. Его девушка Ванесса по счастливой негласной договоренности ждет от него заветной голубой коробочки. Однако Гэри дарит Рейчел кольцо, а Итан своей вот-вот невесте — серьги. Простая случайность с перепутанными украшениями меняет жизни всех четверых. В главной роли — Зои ДойчZомбилэнд: Контрольный выстрел»). В декорациях праздничного Нью-Йорка она будет выбирать между Рэйем НиколсономЛакричная пицца») и Кендриком Сэмпсоном Как избежать наказания за убийство»).

Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Что-то от Тиффани

Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
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