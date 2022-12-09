Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»

На этой неделе стриминги предлагают сбежать от рабовладельцев с Уиллом Смитом , отправиться за сокровищами с Алексеем Серебряковым , перепутать новогодние подарки и встретить любовь.

6 декабря, Amediateka

Кому смотреть: фанатам сериала и всем, кто любит последние части «Гарри Поттера».

Новейшая адаптация трилогии Филипа Пулмана от BBC и HBO оказалась успешнее фильма «Золотой компас», который в год выхода был признан довольно пресным и только получил «Оскар» за визуальные эффекты. Хронометраж сериала позволяет создателям развернуться — здесь нет недостатка во второстепенных героях, масштабном экшене и поворотах сюжета. Мрачноватая сказка атеиста Пулмана в третьем сезоне подходит к заключительной битве лорда Азриэла (Джеймс Макэвой) против религиозной тирании. Лира вместе с Уиллом (Амир Уилсон) отправляются в мир мертвых, откуда хотят вернуть друга. Главную роль играет Дафни Кин, открытая Джеймсом Мэнголдом в «Логане». Следующий проект молодой актрисы — сериал из вселенной «Звездных войн» «Аколит». Шоураннером «Темных начал» неизменно выступает Джейн Трантер («Наследники»).

Темные начала

9 декабря, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит актера Уилла Смита больше, чем скандалы с его участием.

Основанная на реальных событиях история в духе «Выжившего» про раба в исполнении Уилла Смита, бегущего от хозяев через болота и леса на север, сулила целый ряд оскаровских номинаций: от технических до актерских. Однако после инцидента с пощечиной «Освобождение» может так не добраться до церемонии. Пропустив все премьерные фестивали, картина под конец года все-таки выходит в прокат по рискованному решению продюсеров. Смит призвал не хоронить работу его большой команды. Режиссером выступил Антуан Фукуа, автор «Тренировочного дня» и «Великого уравнителя». За операторскую работу отвечал именитый Роберт Ричардсон («Остров проклятых», «Взвод»). Во второстепенной роли охотника за беглецом Бен Фостер («Любой ценой»). Зарубежная критика, впрочем, разделилась на тех, кто обошелся двумя-тремя замечаниями о внушительной актерской работе и посредственной режиссуре, и тех, кто остался от новой картины в сдержанном восторге.

Освобождение

9 декабря, Netflix

Кому смотреть: любителям анимации и тем, кто считает, что Гильермо дель Торо давным-давно пора было снять мультфильм.

Приключения деревянного мальчика-куклы из популярной итальянской сказки уже второй раз за этот год попадают на экраны. Диснеевская киноадаптация оказалась пустой и необаятельной, а вот творение мексиканца дель Торо («Форма воды») в технике покадровой кукольной анимации было встречено с ликованием и умилением. Ужасающий, нежный, мрачный, трогательный — таким, по мнению западных рецензентов, получился «Пиноккио», проект мечты постановщика, столь долго пробывший в мучительном производственном аду. Действие фильма происходит в 30-е годы XX века в Италии, где Пиноккио становится звездой театра кукол. Техническим соавтором дель Торо стал Марк Густафсон, известный работой над «Бесподобным мистером Фоксом» Уэса Андерсона. В оригинале роли озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Бредли, молодое дарование «Очень странных дел» Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт и другие.

Пиноккио Гильермо дель Торо

3 декабря, Okko, ivi, Кинопоиск, Premier

Кому смотреть: тем, кто по какой-то причине не хочет пересматривать франшизу об Индиане Джонсе.

Приключенческий фильм о поисках по российским городам и весям утраченного архива вышел в прокат в конце октября и теперь добрался до стримингов. По сюжету, несколько придурковатый герой Тихона Жизневского и Алексей Серебряков в амплуа чокнутого профессора то в Вологде, то в Москоу-Сити, то в Нарьян-Маре ищут библиотеку Ивана Грозного и бегают от опасных соперников. Фильм Глеба Орлова («Наша Russia: Яйца судьбы»), судя по отзывам, рассчитан на зрителя совсем не притязательного либо в высшей степени авантюрного: пока герои ищут клад, ему придется сильно постараться, чтобы отыскать хотя бы одну хорошую шутку в этом фильме и не умереть со скуки.

Либерея: Охотники за сокровищами

8 декабря, Okko

Кому смотреть: тем, кому любопытно увидеть один из самых кассовых российских фильмов года.

Еще один российский фильм, пришедший на стриминги, по официальным данным, держал первую строчку отечественного проката в течение девяти недель. «Сердце пармы» Антона Мегердичева («Движение вверх») — фэнтезийный боевик по мотивам книги Алексея Иванова. В центре сюжета князь Михаил (Александр Кузнецов), который влюбляется в ведьму Тиче и воюет с московским князем за свободу языческой земли пармы. Помимо множественных раздеваний дебютантки Елены Ербаковой в кадре, рецензентам особенно запомнились батальные сцены, в том числе финальная битва, сделанная с большим куражом. Все, что происходит по сюжету до сражений, по-видимому, мало увлекает режиссера. Но стоит его героям вынуть мечи из ножен, как появляются и ярость, и нужный пафос, и экшен.

Сердце пармы

8 декабря, Okko

Кому смотреть: тем, кто любит, когда режиссеры подолгу не выдают ответа на заданный вопрос.

На Венецианском кинофестивале прошлого года, где главный приз взял фильм «Событие» о студентке, которая пыталась обойти запрет на аборт, было немало картин на острые темы. Одна из них — картина француза Ивана Атталя («Блестяще»), поднимающая тему презумпции невиновности в делах об изнасиловании. Главный герой — Александр, сын известных родителей, знакомится с девушкой Милой, проводит с ней ночь, а на следующий день его арестовывают по ее заявлению. Мать парня, писательница-феминистка (Шарлотта Генсбур), и отец, состоявшийся ученый (Матье Кассовиц), в процессе развинчивающего судебного разбирательства пытаются понять, виноват ли их сын в преступлении. Судебную драму Атталя показали вне конкурса, критики отметили отстраненность, с которой работает режиссер, чтобы поставить зрителя на место присяжных заседателей.

Дела человеческие

9 декабря, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит жанр новогодних ромкомов.

Рейчел и Гэри, несмотря на размолвки, вместе собираются встречать Новый год. Чтобы после ссоры загладить вину перед возлюбленной, Гэри решает купить ей в подарок сережки в знаменитом ювелирном Tiffany. В тот же магазин приходит Итан. Его девушка Ванесса по счастливой негласной договоренности ждет от него заветной голубой коробочки. Однако Гэри дарит Рейчел кольцо, а Итан своей вот-вот невесте — серьги. Простая случайность с перепутанными украшениями меняет жизни всех четверых. В главной роли — Зои Дойч («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»). В декорациях праздничного Нью-Йорка она будет выбирать между Рэйем Николсоном («Лакричная пицца») и Кендриком Сэмпсоном («Как избежать наказания за убийство»).