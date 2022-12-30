Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения

Один из самых ожидаемых и интересных праздничных фильмов этого года, первый американский ремейк популярного советского фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!». Сюжет прост и до боли знаком: волею судьбы двое незнакомцев сближаются и полностью меняют жизни друг друга. В главных ролях — очаровательные Эмма Робертс и Томас Манн, а режиссерское кресло занял эксперт в области ромкомов — Марюс Вайсберг.

Ирония судьбы в Голливуде

Ноэль (2019)

Студия Disney уже давным-давно зарекомендовала себя как профи в выпуске семейных рождественских историй. В 2019 году вышел первый праздничный фильм, доступный исключительно на Disney+. Главную роль сыграла Анна Кендрик, и по сюжету, ее героиня Ноэль — это дочь Санта-Клауса, которой необходимо взять на себя ответственность за Рождество и спасти любимый праздник. У нее также есть брат Ник (Билл Хейдер), который тоже сначала пытается помочь, но потом вообще отказывается от семейного дела. Удастся ли Ноэль спасти Рождество? Секретов раскрывать не будем, поэтому горячо советуем посмотреть самим.

Ноэль

Нетривиальная праздничная комедия от Netflix, повествующая о брате и сестре, которые случайно ловят в объектив камеры настоящего Санту (Курт Рассел). Тэдди (Джуда Льюис) и Кейт (Дэрби Кэмп) тайком пробираются на борт волшебных саней, прячутся и случайно становятся причиной аварийной посадки на землю. Теперь Санта не сможет развести подарки детям и общий рождественский дух упадет. Если только главные герои не помогут доброму волшебнику…

Рождественские хроники

Еще одна свежая праздничная работа от Netflix, но теперь уже анимационная. Главный герой — мрачный старик Эбенезер Скрудж, который не понимает всеобщей радости вокруг приближающегося Рождества. В канун самого праздника к нему неожиданно приходит дух покойного партнера Джейкоба Марли, который сообщает, что до утра Скруджа посетят три таинственных гостя. Сначала это все кажется главному герою бредом, но потом ему все-таки придется поверить в магическую силу праздника и изменить свою жизнь навсегда.

Скрудж: Рождественская песнь

Новый комедийный рождественский мюзикл от Apple TV, основанный на классической истории Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Сюжет сконцентрирован вокруг духа Настоящего (Уилл Феррелл), который ежегодно пытается исправить плохих людей под Рождество. Но в этом году ему достался редкий кадр — Клинт Бриггс (Райан Рейнольдс), работающий в конторе по раздуванию скандалов и конфликтов. Клинт — довольно жадный, практически неисправимый человек, который относится ко всем вокруг с ужасным эгоизмом. Однако жизнь непредсказуема, и в это Рождество ему придется совершить путешествие по всем стадиям своей жизни, чтобы понять, в чем истинная причина его одиночества и эгоцентризма.

В духе Рождества

Это стандартный романтический фильм про Рождество и встречу двух влюбленных сердец. Кейт (Эмилия Кларк) — разочарованная в жизни молодая девушка, которая работает в магазине праздничных товаров, немного злоупотребляет алкоголем и пытается привыкнуть к своей новой реальности. Том (Генри Голдинг) — странноватый парень, с которым она знакомится при весьма комичных обстоятельствах на улице. Кто он такой и вообще реален ли он? Это загадка. Однако точно ясно одно: с Томом жизнь Кейт становится лучше.

Рождество на двоих

Наверное, это самая интересная и запоминающаяся работа из нашего списка. Основанная не только на книге, но и на реальной жизни, «Необыкновенная история на Рождество» рассказывает уже знакомую нам историю Чарльза Диккенса (Дэн Стивенс), во время того, когда он начинает писать классическую «Рождественскую песнь». В 1843 году писатель был на пике своей карьеры, но за плечами виднелись досадные провалы, которые тянули финансовую ситуацию семьи на дно. Именно поэтому Диккенс решает написать свой лучший рассказ за максимально сжатые сроки. Писатель сталкивается со своими внутренними демонами, преодолевает собственное разочарование и пытается черпать вдохновение в окружающем его мире.

Необыкновенная история на Рождество

Одна из лучших анимационных работ за последнее время, также вышедшая под началом Netflix. Джеспер — один из худших учеников почтовой академии, которого отправляют на хмурый и холодный остров Смеренсбург, который находится далеко за Полярным кругом. Жизнь в Смеренсбурге ужасно грустная и мрачная, местные жители вечно враждуют между собой и никогда не улыбаются. Однако внимание Джеспера привлекает некий таинственный Клаус — местный плотник, в доме которого находится множество игрушек. Между главными героями завязывается теплая дружба, и вместе они пытаются поднять дух Рождества в Смеренсбурге.

Клаус

Эта безобидная новогодняя комедия была снята по одноименному сборнику популярных рассказов Джона Грина, Лорен Миракл и Мориса Джонсона. По сюжету, жители небольшого городка Грейстаун попадают в условия снежного бурана. Поезда останавливаются, машины не могут пробраться сквозь снег, поэтому люди вынуждены пережидать непогоду дома. События в картине похожи на цепочку маленьких новелл: как только один герой совершает какой-то поступок — это сразу же влияет на действия другого героя. Фильм пропитан атмосферой подростковых произведений Джона Грина, которые никого не оставят равнодушным. Если еще не видели — крайне советуем.

Пусть идет снег

Твое Рождество или мое?

Еще один праздничный ромком, но теперь уже со звездой «Сексуального просвещения» Эйсой Баттерфилдом в главной роли. Это трогательная комедия положений, повествующая о Джеймсе и Хейли, которые собирались праздновать Рождество вместе со своими семьями, но волею судьбы попали в семьи друг друга. Хейли попадает в огромный особняк немного чопорной семьи своего парня, а Джеймс оказывается в милом доме с веселой семьей своей девушки. Удастся ли героям сохранить свою любовь в такой экстремальной ситуации? Обязательно посмотрите — и узнаете!