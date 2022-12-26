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Киноафиша Новости Клэр и Джейми сталкиваются с неопределенным будущем в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»

Клэр и Джейми сталкиваются с неопределенным будущем в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»

26 декабря 2022 11:52
Клэр и Джейми сталкиваются с неопределенным будущем в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»

Новые серии фантастической мелодрамы выйдут на экраны летом 2023 года.

Телеканал STARZ представил трейлер седьмого сезона фантастической мелодрамы «Чужестранка». Главные роли в новых эпизодах вновь исполнили Сэм Хьюэн («Чисто английское убийство»), Катрина Балф («Белфаст») и Софи Скелтон («Война Фойла»), к которым присоединились Чарльз Вандерваарт («Затерянные в космосе»), Иззи Мейкл-Смолл («Не отпускай меня») и другие актеры.

Сериал повествует о Клэр Рэдналл (Балф), военной медсестре из 40-х годов XX века, которая загадочным образом переместилась во времени в XVIII век. Попав в совершенно незнакомую ей эпоху, где за каждым углом может поджидать опасность, она вынуждена выйти замуж за Джейми Фрейзера (Хьюэн), шотландского война со сложным прошлым и обаятельным чувством юмора.

В начале нового ролика Джейми говорит Клэр, что видел сон, в котором она стояла в окружении яркого света: «Вокруг тебя был свет. Но это были не свечи и не огонь. Я думаю, что так выглядит электрический свет». Героиня спрашивает Джейми, откуда он знает, как выглядит то, чего он никогда не видел, на что тот отвечает: «Если мне может сниться прошлое, то почему не может сниться будущее?».

По ходу их диалога нам показывают множество коротких кадров из будущих серий, в которых можно увидеть пожар во Фрейзер-Ридж, побудивший Брианну (Скелтон) отправиться в прошлое, публикацию Декларации независимости, мрачную похоронную процессию, роды Брианны и подготовку Клэр к казни через повешенье.

Кроме уже названных героев, создатели шоу обещают, что в новых сериях зрители также смогут увидеть других полюбившихся персонажей, включая Роджера Маккензи (Ричард Ранкин), Янга Яна (Джон Белл), лорда Джона Грея (Дэвид Берри) и Лиззи Бердсли (Кейтлин О’Райан).

Премьера седьмого сезона «Чужестранки» состоится летом 2023 года.

Фото: Starz
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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