Хью Джекман рассказал, как он решился сыграть Росомаху в «Дэдпуле 3»

Возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи сделало «Дэдпула 3» по-настоящему долгожданным проектом. Актер достойно попрощался со своим персонажам в «Логане» (2017), после чего категорически отвергал предложения Райана Рейнольдса по поводу кроссовера с его героем, но относительно недавно ситуация изменилась. В свежем интервью изданию Deadline, связанном с релизом драмы Флориана Зеллера «Сын», артист рассказал о том, как он передумал.

По словам Джекмана, желание поспособствовать встрече Дэдпула и Росомахи появилась у него еще при просмотре оригинального «Дэдпула», но тогда он уже успел объявить о прощании со своим супергероем. Все последующие годы Рейнольдс при любой удобной возможности старался его переубедить, но Джекман всегда был непреклонен. Все изменилось внезапно:

«Я направлялся на пляж. Было это где-то в середине августа. Тогда у меня образовалось небольшое окошко после моего бродвейского шоу — первая свободная неделя за восемь, девять или даже десять месяцев. Тогда я четко осознал, что все-таки хочу сделать это. Вот и все. Приехав на пляж, я сразу же позвонил Райану, чтобы понять, что там, черт возьми, у него происходит. И вот мы уже здесь. Все произошло молниеносно. И поверьте мне, не было такого утра, чтобы Райан Рейнольдс не стоял возле моего дома с табличкой: «Пожалуйста» [шутит]. Он постоянно бубнил об этом, но мой ответ всегда был примерно одним: «Чувак, я закончил, я закончил, я закончил, я закончил, я закончил, я закончил». И когда мы общались, он сначала даже не поверил. В общем, наверно, я ужасный игрок в покер. Весь этот период, когда я утверждал, что закончил с ролью, я и правда так думал, но где-то в глубине души мысль вернуться все равно зрела».

Съемки «Дэдпула 3» начнутся под режиссерским руководством Шона Леви («Главный герой», «Живая сталь») весной следующего года, а премьера состоится 8 ноября 2024 года.