Составлен список самых кассовых фильмов 2022 года

Киноиндустрия продолжает подводить итоги уходящего года, а что может служить наиболее ярким показателем успеха, как не коммерческие достижения. Ниже приведен рейтинг десяти самых кассовых фильмов 2022 года.

Возглавляет список ностальгический авиационный боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик». Сиквел «Лучшего стрелка» заработал в общем зачете почти $1,5 млрд. На втором месте расположился только начавший свое экранное шествие монументальный блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Долгожданное продолжение самого кассового фильма в истории кино уже имеет в своем активе свыше миллиарда долларов, собранных лишь за две недели в кинотеатрах.

Тройку миллиардеров замкнул триквел «Мира Юрского периода», а на четвертом и пятом местах обосновались кинокомикс Marvel Studios «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и, соответственно, мультфильм «Миньоны: Грювитация». Остальные проекты MCU и «Бэтмен» также вошли в почетную десятку.

Полный топ-10 самых кассовых фильмов общемирового проката: