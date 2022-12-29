Составлен список самых кассовых фильмов 2022 года
На лидирующих позициях летающий Том Круз и синие инопланетяне.
Киноиндустрия продолжает подводить итоги уходящего года, а что может служить наиболее ярким показателем успеха, как не коммерческие достижения. Ниже приведен рейтинг десяти самых кассовых фильмов 2022 года.
Возглавляет список ностальгический авиационный боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик». Сиквел «Лучшего стрелка» заработал в общем зачете почти $1,5 млрд. На втором месте расположился только начавший свое экранное шествие монументальный блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Долгожданное продолжение самого кассового фильма в истории кино уже имеет в своем активе свыше миллиарда долларов, собранных лишь за две недели в кинотеатрах.
Тройку миллиардеров замкнул триквел «Мира Юрского периода», а на четвертом и пятом местах обосновались кинокомикс Marvel Studios «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и, соответственно, мультфильм «Миньоны: Грювитация». Остальные проекты MCU и «Бэтмен» также вошли в почетную десятку.
Полный топ-10 самых кассовых фильмов общемирового проката:
- «Топ Ган: Мэверик» — $1,488,7 млрд;
- «Аватар: Путь воды» — $1,030,1 млрд;
- «Мир Юрского периода: Господство» — $1,001,1 млрд;
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — $955,7 млн;
- «Миньоны: Грювитация» — $939,4 млн;
- «Черная Пантера: Ваканда навеки» — $805,2 млн;
- «Бэтмен» — $770,8 млн;
- «Тор: Любовь и гром» — $760,9 млн;
- «Битва на озере 2» — $626,5 млн;
- «Лунный человек» — $460,2 млн.