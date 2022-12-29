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Киноафиша Новости Составлен список самых кассовых фильмов 2022 года

Составлен список самых кассовых фильмов 2022 года

29 декабря 2022 13:55
Составлен список самых кассовых фильмов 2022 года

На лидирующих позициях летающий Том Круз и синие инопланетяне.

Киноиндустрия продолжает подводить итоги уходящего года, а что может служить наиболее ярким показателем успеха, как не коммерческие достижения. Ниже приведен рейтинг десяти самых кассовых фильмов 2022 года.

Возглавляет список ностальгический авиационный боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик». Сиквел «Лучшего стрелка» заработал в общем зачете почти $1,5 млрд. На втором месте расположился только начавший свое экранное шествие монументальный блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Долгожданное продолжение самого кассового фильма в истории кино уже имеет в своем активе свыше миллиарда долларов, собранных лишь за две недели в кинотеатрах.

Тройку миллиардеров замкнул триквел «Мира Юрского периода», а на четвертом и пятом местах обосновались кинокомикс Marvel Studios «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и, соответственно, мультфильм «Миньоны: Грювитация». Остальные проекты MCU и «Бэтмен» также вошли в почетную десятку.

Полный топ-10 самых кассовых фильмов общемирового проката:

  1. «Топ Ган: Мэверик» — $1,488,7 млрд;
  2. «Аватар: Путь воды» — $1,030,1 млрд;
  3. «Мир Юрского периода: Господство» — $1,001,1 млрд;
  4. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — $955,7 млн;
  5. «Миньоны: Грювитация» — $939,4 млн;
  6. «Черная Пантера: Ваканда навеки» — $805,2 млн;
  7. «Бэтмен» — $770,8 млн;
  8. «Тор: Любовь и гром» — $760,9 млн;
  9. «Битва на озере 2» — $626,5 млн;
  10. «Лунный человек» — $460,2 млн.
Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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