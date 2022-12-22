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Киноафиша Новости Мальчик ставит свою мать перед тяжелой дилеммой в трейлере мистического триллера «Кровь»

Мальчик ставит свою мать перед тяжелой дилеммой в трейлере мистического триллера «Кровь»

22 декабря 2022 11:06
Мальчик ставит свою мать перед тяжелой дилеммой в трейлере мистического триллера «Кровь»

Главную роль в фильме исполнила звезда «Настоящего детектива».

В сети появился новый трейлер мистического триллера «Кровь». Центральные роли в фильме сыграли Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Скит Ульрих («Крик» 1997 года), Финлэй Войтак-Хиссонг («Земля»), Джун Б. Вильде («Эффект бабочки») и Скайлар Морган Джонс («Дневники вампира»).

По сюжету, медсестра и мать двоих детей Джесс (Монахэн), недавно расставшаяся с мужем (Ульрих), возвращается с дочерью Тайлер (Морган Джонс) и маленьким сыном Оуэном (Войтак-Хиссонг) в свой старый фермерский дом. Вскоре после переезда собака Оуэна убегает в лес и возвращается через несколько дней, бешенная и покрытая кровью. Она нападает на Оуэна, через укус заражая его некой инфекцией. С этого момента поведение мальчика начинает становиться все более тревожным. Он просит мать поить его кровью, ведь без нее ему становится плохо. У него появляется нездоровый аппетит и нечеловеческий блеск в глазах. Ради помощи сыну Джесс с каждым разом совершает все более страшные поступки.

Режиссер картины стал Брэд Андерсон, ранее работавший над сериалами «Миротворец» и «Обломки». Сценарий написал Уилл Хонли, создатель хорроров «Клаустрофобы 2: Лига выживших» и «Темная сторона».

Премьера фильма «Кровь» состоится 27 января.

Фото: Vertical Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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