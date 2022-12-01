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Киноафиша Новости Режиссер Энг Ли снимет байопик о Брюсе Ли со своим сыном в главной роли

Режиссер Энг Ли снимет байопик о Брюсе Ли со своим сыном в главной роли

1 декабря 2022 12:19
Режиссер Энг Ли снимет байопик о Брюсе Ли со своим сыном в главной роли

На подготовку к съемкам у сына постановщика ушло три года.

Трехкратный лауреат премии «Оскар» Энг Ли определился со своим следующим режиссерским проектом. По данным Deadline, создатель «Жизни Пи» и «Горбатой горы» снимет биографический фильм о Брюсе Ли. Более того, образ знаменитого мастера боевых искусств воплотит сын постановщика Мэйсон Ли («Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»).

В предстоящей ленте отразят весь непростой жизненный путь Ли и его различные попытки покорить Запад. Какое-то время заокеанская аудитория отказывалась принимать актера, и продюсеры навязывали ему второстепенные роли. Разумеется, это лишь часть биографии звезды. Энг Ли намерен сделать все возможное, чтобы по достоинству передать на экране жизненный путь Брюса Ли. Ниже приведен официальный комментарий режиссера:

«Брюс Ли, которого не считают ни в полной мере американцем, ни китайцем, был своеобразным мостом между Востоком и Западом. Он представил миру китайское кунг-фу, являлся ученым в области единоборств и культовым артистом, сумевшим произвести революцию как в боевых искусствах, так и в экшен-фильмах. Я чувствую, что обязан рассказать об этом блестящем и уникальном человеке».

За последнюю версию сценария байопика отвечает дважды номинант на награду Американской киноакадемии Дэн Футтерман («Охотник на лис», «Капоте»). В производственную команду проекта входят Шеннон Ли, Лоуренс Грэй, Бен Эверард и Брайан Белл. Производством занимается 3000 Pictures (отделение Sony Pictures) в лице Элизабет Габлер, Мануэля Пайвы и Тома Ротмана.

Дата начала съемок пока не анонсирована, но оказывается, что Ли вместе с сыном уже давно втайне работают над проектом. По словам осведомленных лиц, последние три года Мэйсон активно занимался в Азии подготовкой к роли.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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