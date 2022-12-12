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Киноафиша Новости Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом 2022 года «Треугольник печали»

Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом 2022 года «Треугольник печали»

12 декабря 2022 11:08
Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом 2022 года «Треугольник печали»

Картина также получила призы за лучшую режиссуру и сценарий.

В субботу, 10 декабря, прошла ежегодная церемония вручения премии Европейской киноакадемии. Лучшим фильмом года была признана сатирическая комедия «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. Кроме того, Эстлунд получил награды за лучший сценарий и лучшую режиссуру. Последнюю из них он посвятил покойной Шарлби Дин, сыгравшей в его картине роль модели Яи. Актриса умерла в августе этого года вследствие внезапной болезни.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Златко Буричу («Треугольник печали»). Лучшей актрисой была призвана Вики Крипс («Корсаж»). В своей победной речи она сказала:

«Я хочу посвятить эту награду всем женщинам, которым необходимо, чтобы их увидели и услышали. Нам нужно освободиться и исцелиться от глубоких ран, чтобы мужчины и женщины снова смогли идти в будущее вместе».

Самым скандальным моментом мероприятия стало признание испанского фильма «Самый лучший босс» с Хавьером Бардемом в главной роли комедией года. После объявления на сцену поднялся продюсер Хауме Роурес и заявил:

«Спасибо за эту награду, но «Самый лучший босс» — это драма, а не комедия».

К нему также присоединился режиссер картины Фернандо Леон Де Араноа, который сказал:

«Вероятно, вы вручили приз за лучшую комедию самым серьезным людям в зале».

Приза «Европейское открытие» от международной ассоциации кинопрессы ФИПРЕССИ было удостоено «Маленькое тело» Лауры Самани. Лучшим анимационным фильмом была признана картина No Dogs or Italians Allowed Алена Угетто.

Награждение проходило в концертном зале Harpa в Рейкьявике. В голосовании за лучшие фильмы года принимали участие 4400 членов Европейской киноакадемии.

Фото: Plattform-Produktion
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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