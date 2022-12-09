Джеки Чан сообщил о запуске в разработку «Часа пик 4»

Четвертый «Час пик» по-прежнему актуален. Более того, знаменитая экшен-франшиза про двух очень разных полицейских может вернуться на экраны в обозримом будущем. Таким оптимистичным сообщением поделился недавно сам Джеки Чан. Выступая в рамках Международного кинофестиваля на Красном море в Саудовской Аравии, где актер рассуждал о своей насыщенной карьере, боевой напарник Криса Такера внезапно заявил, что очередная часть сейчас находится на стадии обсуждения. По словам Чана, в скором времени он встретится с режиссером для разговора по поводу сценария.

О каком именно кинематографисте шла речь, Джеки не уточнил, но оригинальную трилогию поставил Бретт Рэтнер, чьи голливудские дела идут сейчас далеко не лучшим образом. Несколько лет назад он получил в свой адрес ряд обвинений в сексуальных домогательствах, из-за чего с ним перестали работать крупные студии, включая Warner Bros., с которой у него был крупный контракт. Последним на данный момент фильмом Рэтнера является «Геракл» с Дуэйном Джонсоном, который вышел в 2014 году. Вполне возможно, с помочью «Часа пик 4» Рэтнер попытается вернуться в кино.

Первые три фильма «Час пик» заработали в мировом прокате $850 млн, а с момента выхода третьей части прошло ровно пятнадцать лет.