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Киноафиша Новости Джеки Чан сообщил о запуске в разработку «Часа пик 4»

Джеки Чан сообщил о запуске в разработку «Часа пик 4»

9 декабря 2022 11:03
Джеки Чан сообщил о запуске в разработку «Часа пик 4»

Очень скоро актер встретится с режиссером для обсуждения сценария.

Четвертый «Час пик» по-прежнему актуален. Более того, знаменитая экшен-франшиза про двух очень разных полицейских может вернуться на экраны в обозримом будущем. Таким оптимистичным сообщением поделился недавно сам Джеки Чан. Выступая в рамках Международного кинофестиваля на Красном море в Саудовской Аравии, где актер рассуждал о своей насыщенной карьере, боевой напарник Криса Такера внезапно заявил, что очередная часть сейчас находится на стадии обсуждения. По словам Чана, в скором времени он встретится с режиссером для разговора по поводу сценария.

О каком именно кинематографисте шла речь, Джеки не уточнил, но оригинальную трилогию поставил Бретт Рэтнер, чьи голливудские дела идут сейчас далеко не лучшим образом. Несколько лет назад он получил в свой адрес ряд обвинений в сексуальных домогательствах, из-за чего с ним перестали работать крупные студии, включая Warner Bros., с которой у него был крупный контракт. Последним на данный момент фильмом Рэтнера является «Геракл» с Дуэйном Джонсоном, который вышел в 2014 году. Вполне возможно, с помочью «Часа пик 4» Рэтнер попытается вернуться в кино.

Первые три фильма «Час пик» заработали в мировом прокате $850 млн, а с момента выхода третьей части прошло ровно пятнадцать лет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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