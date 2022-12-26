Появился дублированный трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Казахстанская компания Meloman Entertainment представила дублированный трейлер сиквела анимационного блокбастера Sony Pictures «Человек-паук: Через вселенные». В СНГ мультфильм выйдет с подзаголовком «Паутина Вселенных».

Спустя некоторое время после развязки первой части Майлз Моралес (Шамеик Мур) снова окажется в эпицентре головокружительных событий. Супергерой из Бруклина вновь встретится с Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) и вместе они окунутся в очередное невероятное приключение по бескрайним просторам мультивселенной. На горизонте появляется новый могущественный злодей по прозвищу Пятно (Джейсон Шварцман), умеющий открывать межпространственные коридоры, и остановить его нужно любой ценой. Помощь главным героям на этот раз окажет обновленная команда Пауков, но даже с такой мощной поддержкой предотвратить нависшую угрозу будет крайне тяжело. По словам создателей, персонажи посетят шесть альтернативных миров, и в каждом будет свой уникальный визуальный стиль.

В остальной состав озвучки вошли Оскар Айзек, Дэниэл Калуя, Брайан Тайри Генри, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Рэйчел Дрэч, Луна Лорен Велес, Йорма Такконе и Шей Уигэм. Исполнительными продюсерами выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер. За постановку отвечают режиссеры Кемп Пауэрс («Душа»), Жуакин Душ Сантуш («Легенда о Корре») и аниматор оригинала Джастин Томпсон.

Сиквел будет поделен на две части. Североамериканская премьера «Паутины Вселенных» намечена на 2 июня 2023 года, а финал трилогии выйдет 29 марта 2024 года.