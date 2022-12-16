Флоренс Пью переживает горе вместе с Морганом Фриманом в трейлере драмы «Хороший человек»

Киностудия MGM представила дебютный трейлер драмы Зака Браффа «Хороший человек», который представляет собой трогательную историю о появлении надежды там, где ее меньше всего ожидаешь. Ведущие роли в фильме сыграли Флоренс Пью («Не беспокойся, дорогая») и Морган Фриман («Малышка на миллион»), а для звезды «Клиники» картина стал уже четвертым режиссерским проектом после лент «Уйти красиво», «Хотел бы я быть здесь» и «Страна садов».

В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Эллисон (Пью), чью жизнь навсегда меняет автокатастрофа, в которой погибает сестра ее жениха. За рулем машины сидела главная героиня, поэтому весь груз ответственности падает на ее плечи. Из-за пережитой травмы она впадает в длительную депрессию и опиоидную зависимость. Перемены приходят после случайной встречи Эллисон со своим несостоявшимся свекром Дэниэлом (Фриман), отцом покойной женщины. Таким образом, между персонажами завязывается маловероятная, но крепкая дружба, в ходе которой они находят прощение, искупление и веру в светлое будущее.

В остальной актерский состав вошли Селеста О’Коннор, Молли Шеннон, Чиназа Уче, Зои Листер Джонс, Нишелль Хайнс, Тоби Онвумере, Игнасио Диас-Сильверио и Оли Грин. Сценарий Брафф написал самостоятельно.

Премьера «Хорошего человека» намечена на 24 марта 2023 года.