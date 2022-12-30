От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи

История о том, как знаменитый режиссер перенес свою страсть к алкоголю в кино.

12 января в прокат выходит долгожданный новый фильм Гая Ричи – «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» – не пропустите! В ожидании премьеры предлагаем поближе познакомиться с творчеством режиссера и одной из главных составляющих его фильмов. Гай Ричи — мастер криминального кино, а также заядлый любитель хороших алкогольных напитков. Хотя о его страсти к крепким напиткам в повседневной жизни известно достаточно давно и хорошо, многие зрители даже не подозревают о том, что с самого начала своей многолетней карьеры Ричи также уделял немало внимания показу алкоголя в своих фильмах. Зачастую сцены с его распитием становятся не более чем приятными отсылками и стилистическими штрихами, но иногда они служат важным дополнением к характеру его героев. Мы расскажем вам о самых интересных и значимых напитках в фильмографии Ричи.

Больше всего отсылок к любимым напиткам Ричи поместил в свою дебютную картину «Карты, деньги, два ствола». Ее главные герои, Том, Эдди, «Мыло» и Бэйкон, — компашка мелких преступников, поэтому совершенно неудивительно, что их вкусы в алкоголе оказались достаточно приземленными. Например, в сцене разговора в баре JD’s на их столе можно увидеть бутылку пива Heineken.

Знаменитый нидерландский алкогольный бренд был основан в 1864 году и на сегодняшний день является второй крупнейшей пивоваренной компанией мира. За почти 160 лет своего существования Heineken стал практически неотъемлемой частью любого дружеского похода в бар, поэтому неудивительно, что герои фильма предпочли заказать именно его.

Карты, деньги, два ствола

Джунгли в стакане («Карты, деньги, два ствола»)

Одна из главных художественных особенностей ранних авторских проектов Ричи — искрометные диалоги, щедро приправленные нецензурной бранью. Многие фанаты его творчества наверняка помнят сцену из фильма «Карты, деньги, два ствола», в которой герой Джейсона Стэйтема заказывает в баре «освежающие напитки», но когда бармен приносит ему тропические коктейли, тот говорит:

«Я заказывал освежающие напитки. Мне ***** не нужны джунгли в стакане».

К сожалению, неизвестно, какой именно коктейль достался Стэйтему. Однако один неизвестный бармен из лондонского заведения TT Liquor однажды попробовал воспроизвести напиток и поделился рецептом на сайте паба. Он смешал джин The King of Soho с ликером Italicus и тоником London Essence Rhubarb & Rosemary, а также добавил к ним сок лайма и кусочки ананаса по краям бокала.

Карты, деньги, два ствола

«Термоядерное пойло» Рори («Карты, деньги, два ствола»)

Наконец, просто невозможно обойти стороной сцену, в которой сумасшедший гангстер Рори поджигает своего недруга с помощью некоего «термоядерного пойла». Какой именно напиток он избрал для кары противника, в фильме так и не сообщается, но, к счастью, эту простую задачку можно решить и самостоятельно.

Из алкогольных напитков гореть могут только те, что обладают крепостью выше 30 градусов. На самом деле воспламениться могут не только стереотипно «суровые» виды алкоголя, но и, например, вино, если очень постараться его поджечь. Однако, учитывая силу пламени и то, что жидкость в стакане Рори была прозрачной, скорее всего, он использовал очень крепкую водку или текилу.

Карты, деньги, два ствола

Вино Ruffino Chianti Vecchio («Агенты А.Н.К.Л.»)

Агент Наполеон Соло — один из лучших оперативников ЦРУ в мире с огромным количеством успешных миссий за плечами. Однако, в отличие от своего экранного напарника Ильи Курякина, ничуть не менее профессионального агента КГБ, он не чурается совмещать опасную работу с приятными мелочами — дорогой одеждой, красивыми женщинами и, конечно же, изысканными алкогольными напитками.

За весь фильм в руках Соло можно увидеть не один бокал скотча, шампанского и вина. Самой яркой подобной сценой, безусловно, стал эпизод, в котором герой, наслаждаясь чувственной итальянской музыкой и вином Ruffino Chianti Vecchio, спокойно наблюдает за тем, как Илья пытается сбежать от охраны на секретном вражеском объекте.

Тосканская винодельня Ruffino занимается производством алкоголя с 1877 года. За свою полуторавековую историю их напиток успел широко распространиться, поэтому сейчас его можно найти практически в любом уголке мира. Он сочетает в себе легкую утонченность и относительную доступность, отчего им и заинтересовался избирательный Соло. Стоимость бутылки сильно разнится в зависимости от года сбора урожая, по минимальным расценкам ее можно приобрести за 4-5 тыс. рублей.

«Агенты А.Н.К.Л.»

Виски Johnnie Walker Black Label («Агенты А.Н.К.Л.»)

В финале «Агентов А.Н.К.Л.» Илья и Соло решают оставить вражду в прошлом и отметить примирение дружеским распитием напитка. Для этой сцены Ричи необходимо было выбрать алкоголь, который в равной мере мог бы удовлетворить сурового ветерана КГБ и привыкшего к изысканным вещам оперативника ЦРУ. Идеальным решением стал виски Johnnie Walker Black Label. Шотландский бренд радует весь мир своими продуктами вот уже более 150 лет, а в его ассортименте можно найти как достаточно простые бюджетные варианты, так и настоящий элитный алкоголь. Конкретно в серию Black Label входит исключительно виски 12-летней выдержки, обладающий мягким, глубоким комплексным вкусом. Приобрести такую бутылку можно во многих странах мира, в том числе и в России, по цене 3-5 тыс. рублей.

Агенты А.Н.К.Л.

Пиво Gritchie English Lore («Джентльмены»)

Учитывая тот факт, что Ричи сам владеет собственным алкогольным брендом, было бы странно, если бы режиссер не добавил хотя бы в один из своих фильмов небольшой продакт-плейсмент. И такую сцену действительно можно увидеть в самом начале его «Джентльменов».

В завязке фильма криминальный авторитет Майкл Пирсон приходит в свой бар и просит принести ему кружку пива и маринованное яйцо. В отельном кадре нам показывают, как бармен за стойкой наливает ему Gritchie English Lore, пиво марки Ричи. Режиссер открыл свое алкогольное предприятие в 2018 году. Хотя его бизнес нельзя назвать большим, он охватывает всего несколько питейных заведений в Англии и производит семь сортов пива, напитки Gritchie высоко ценятся английскими джентльменами за консерватизм и верность богатым пивоваренным традициям своей родины.

Конкретно English Lore — это светлый эль, сваренный из английского хмеля. В его вкусе можно почувствовать легкий оттенок карамели, а также нотки цветочного букета и меда.

Джентльмены

Скотч Glenfarсlas Grand Edition 1976 года («Джентльмены»)

Наконец, мы подошли к самому дорогому алкоголю, когда-либо показанному в фильмах Ричи.

В начале все тех же «Джентльменов» наглый журналист Флэтчер пробирается в дом Рэя, правой руки Майкла, намереваясь шантажировать его тонной компромата на босса. Мало того, что он тревожит покой хозяина жилища, но еще и позволяет себе взять из его личной коллекции безумно дорогой шотландский скотч Glenfarclas Grand Edition.

Glenfarclas — один из самых известных брендов виски в мире, ведущий свою историю еще с 1836 года. Компания с трепетом следит за тем, чтобы вкус ее напитка всегда оставался верен традициям, поэтому за почти 200 лет истории в ее продуктах не раз менялась упаковка, но практически никогда не менялось содержание.

Серия Grand Edition является своеобразной вершиной мастерства Glenfarсlas. Всего в ее рамках было выпущено 1500 бутылок скотча 40-летней выдержки. Флэтчер упоминает, что одна из этих бутылок может обойтись своему покупателю в 1,5 тыс. фунтов стерлингов. Однако на самом деле сейчас в Интернете ее можно купить не менее чем за 3,5 тыс. фунтов (около 290 тыс. рублей).

Дженьльмены

Вино Domaine Roger-Joseph Belland Gravieres 1982 года («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»)

В своем новом фильме «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Ричи неожиданно решил склонить персонажей к более элегантным напиткам.

Главный герой картины — элитный разведчик Орсон Форчун, которому было поручено остановить распространение нового смертельного оружия. И конечно же, по доброй традиции Ричи, по ходу действия в его руке можно увидеть не один бокал с дорогим алкоголем.

Например, перед отправкой на опасную миссию агент наслаждается вином Domaine Roger-Joseph Belland Gravieres 1982 года. Этот напиток производится в солнечной Калифорнии исключительно традиционными методами. Компания Domaine существует не так уж долго по сравнению с конкурентами, всего 35 лет, однако уже успела заработать себе прекрасную репутацию среди виноделов и ценителей вина благодаря изысканности, глубине вкуса и прекрасному послевкусию своих творений. А чтобы окончательно убедиться в том, что это вино уже давно стоило показать в кино, достаточно лишь взглянуть на слова, которыми одна из основателей Domaine Эйлин Крейн охарактеризовала свой бренд: «Классика. Вневременность. Одри Хепберн в черном платье».

Операция Фортуна: Искусство побеждать

Вино Chateau Haut-Brion 1984 года («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»)

По сюжету фильма, для выполнения опасной операции Орсон оказывается вынужден призывать к себе на помощь лучших оперативников со всего мира. И конечно же, Ричи просто не мог не воспользоваться таким поворотом истории, чтобы скрепить новообразованную команду распитием крепкого напитка.

Во время перелета к месту выполнения миссии товарищи решают скрасить путешествие вином Chateau Haut-Brion 1984 года. При всей любви Ричи к винам, Chateau Haut-Brion стал единственным французским брендом, упомянутым в его фильмах. Сложно представить, но первый виноград на полях этой винодельни был посажен еще в 1423 году, практически 600 лет назад! За свою многовековую историю Chateau Haut-Brion не раз возглавляла французские и мировые рейтинги лучших производителей вин в мире. Еще в середине 19-го века напитки этой винодельни были отнесены к категории первых гран-крю, то есть получили высшую высшую категорию качества от весьма требовательных французских дегустаторов. Однако позволить себе насладиться этим элитным вином смогут далеко не все. За самую дорогую бутылку от Chateau Haut-Brion придется отдать небольшое состояние, примерно 7000 $ (приблизительно 500 тыс. рублей). А конкретно бутылка из фильма, то есть вино 1984 года, обойдется своему покупателю примерно в 450 $ (приблизительно 32 тыс. рублей)

Операция Фортуна: Искусство побеждать

Бонус: напитки, вдохновленные фильмами Ричи

Настоящее искусство может не только восхищать своей эстетикой, но и вдохновлять людей на собственные творческие подвиги. Любовь Ричи к изысканной демонстрации алкоголя на экране не осталась незамеченной его многочисленными фанатами, некоторые из которых начали придумывать собственные напитки под впечатлением от этих картин.

Например, Чарльз Джоли, один из самых титулованных барменов мира, выпустил целую серию коктейлей по мотивам «Агентов А.Н.К.Л.». В нее вошли напитки «Шпионаж» на основе мартини и вермута, «Соло» на основе бурбона и «Коалиция», изысканная смесь текилы и рома. Их рецепты можно найти в Сети.

А в ресторане Grappa, расположенном в шведском городе Варберге, можно отведать напиток The Brick Top, названный в честь персонажа Алана Форда из «Большого куша». Этот коктейль представляет собой необычную смесь из аквавита (крепкий национальный скандинавский алкоголь), морковного сока и сиропа. Рецепт также доступен в Интернете.

Наконец, специально к выходу «Джентльменов» алкогольная компания Flaviar выпустила особую одноименную лимитированную серию скотча в количестве 420 бутылок. Напиток был изготовлен на шотландской винокурне Glentauchers. Эксклюзивность серии сразу сделали ее желанным приобретением для фанатов Ричи и ценителей хорошего скотча, поэтому Flaviar пришлось разыгрывать бутылки в лотерее. Цена каждой из них на момент выпуска составляла 220 $ (примерно 15 тыс. рублей).