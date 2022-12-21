Прошлое встречается с настоящим в новом трейлере итальянского фильма «Ностальгия»

Картина, выдвинутая Италией на «Оскар», уже доступна к просмотру на российских цифровых платформах.

Кинокомпания Breaking Glass Pictures выпустила новый трейлер драматического фильма «Ностальгия», выдвинутого Италией на премию «Оскар» в этом году. Главные роли в картине исполнили Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»), Франческо Ди Лева («Афера по-неаполитански»), Томмазо Раньо («Любовь: Инструкция по расставанию») и Аврора Кваттрокки («Малена»).

Фильм основан на одноименном романе итальянского писателя Эрманно Ри. В центре сюжета — мужчина средних лет Феличе Ласко (Фавино), который возвращается в свой шумный родной город Неаполь после 40 лет жизни в Египте. Оказавшись дома, Феличе попадает в ловушку нахлынувших воспоминаний из своей прошлой незавершенной жизни, а также вновь сталкивается с тайной, заставившей его покинуть эти места много лет назад.

Режиссером фильма выступил Марио Мартоне, автор картин «Любовь умирает», «Король смеха» и «Мэр района Санита». За свою карьеру Мартоне множество раз становился номинантом и лауреатом различных премий Каннского и Венецианского кинофествиалей. «Ностальгия» также была удостоена номинации на «Золотую пальмовую ветвь», а Фавино за свою роль был награжден номинацией на премию Европейской киноакадемии.

«Ностальгия» уже доступна к просмотру на российских цифровых платформах, в том числе на «Кинопоиске», Wink, KION и Okko.