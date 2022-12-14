Дюжина Пауков сражается с Майлзом Моралесом в трейлере «Человека-паука: Через вселенные 2»

Компания Sony представила новый официальный трейлер «Человека-паука: Через вселенные 2», сиквела оскароносного супергеройского мультфильма 2018 года. Центральных персонажей картины вновь озвучили Шамеик Мур («Отжиг»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джейк Джонсон («Мачо и ботан»).

Ролик начинается с того, что немного выросший Майлз Моралес (Мур) разговаривает со своей мамой, которая расстроена тем, что ее сын больше не маленький мальчик. После нескольких ретроспективных кадров из первой части, нам показывают, как Майлз и Гвен Стейси (Стайнфелд) перемещаются в другую вселенную, где знакомятся с десятками альтернативных версий Человека-паука. Здесь же можно увидеть Женщину-паука Джессику Дрю (Исса Рэй) и ее мотоцикл, злодея Стервятника (Йорма Такконе) и сурового Человека-паука 2099 (Оскар Айзек). После еще одного трогательного кадра с мамой Майлза, юного героя внезапно атакуют все встреченные им Пауки.

Любители комиксов могут заметить в трейлере множество отсылок. Например, Человека-паука из игры для PlayStation 2018 года, Паука в броне MK. II, Человека-пакета (Человека-паука в бумажном пакете), Человека-паука из мультсериала «Непобедимый Человек-паук» 1990 года и многие другие воплощения героя.

Режиссерами проекта выступают Жуакин Душ Сантуш («Легенда о Корре»), Кемп Пауэрс («Душа») и Джастин Томпсон («Облачно, возможно осадки в виде фрикаделек»). Сценарий написали Фил Лорд («ЛЕГО Фильм»), Кристофер Миллер («Как я встретил вашу маму») и Дэйв Каллахэм («Мортал Комбат»). Создатель оригинального мультфильма Питер Рэмзи выступает исполнительным продюсером.

«Человек-паук: Через вселенные 2» выйдет в мировой прокат 2 июня 2023 года. Премьера уже анонсированной третьей части намечена на 29 марта 2024 года.