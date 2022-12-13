Студия Ghibli огласила дату выхода нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

Японская студия Ghibli в своих официальных социальных сетях анонсировала дату выхода следующего полнометражного мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?). Новая картина Миядзаки выйдет в японский прокат 14 июля 2023 года. О дате премьеры за рубежом пока информации нет.

Кроме того, студия опубликовала постер будущей картины. Также сообщается, что нынешнее название проекта не является окончательным и может измениться в будущем.

Мультфильм посвящен 15-летнему мальчику по имени Коперу. По сюжету, он переезжает со своим дядей на новое место, где ему приходится столкнуться с проблемами бедности и получения образования. Герою предстоит найти в себе мужество и пройти путь личностного роста.

Миядзаки прославился как создатель таких знаменитых анимационных фильмов, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и «Мой сосед Тоторо». За свою карьеру он множество раз становился номинантом и лауреатом престижнейших кинопремий мира, в том числе «Оскара», «Золотого медведя» и «Золотого льва».

Последним полнометражным мультфильмом Миядзаки на данный момент является «Ветер крепчает», вышедшая на экраны еще в 2013 году. В октябре ресурс The Film Stage сообщил, что мастер почти закончил работу над своей новой лентой, поэтому сегодняшний анонс не стал сюрпризом для его фанатов.