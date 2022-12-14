Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мира" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Предстоящий фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом сменил название и получил первый постер

Предстоящий фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом сменил название и получил первый постер

14 декабря 2022 10:25
Предстоящий фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом сменил название и получил первый постер

На представленном плакате звезда «Джокера» возвращается в детство.

Киностудия A24 презентовала первый официальный постер новой картины Ари Астера «Бо боится» (Beau is Afraid), ранее известной как «Бульвар разочарования». На представленном плакате запечатлен очень сильно омоложенный Хоакин Феникс в именной шелковой пижаме.

О сюжете очередного проекта от создателя «Реинкарнации» и «Солнцестояния» по-прежнему мало информации. Астер позиционирует «Бо боится» мрачную комедию, представляющую собой личный портрет некого очень успешного, но крайне беспокойного предпринимателя по имени Бо (Феникс). Если полагаться на старые данные, то повествование охватит несколько десятилетий. Главный герой столкнется с некими неприятными событиями из своего прошлого, а также с известием о кончине матери.

Предстоящий фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом сменил название и получил первый постер

В остальной актерский состав картины вошли Стивен Хендерсон («Программисты»), Паркер Поузи («Затерянные в космосе»), Эми Райан («Прощай, детка, прощай»), Дени Меноше («Бесславные ублюдки»), Хейли Сквайрс («Я, Дэниел Блэйк»), Кайли Роджерс («Йеллоустоун»), Майкл Гандольфини («Множественные святые Ньюарка»), Зои Листер-Джонс («Колдовство: Новый ритуал»), Нэйтан Лейн («Страшные сказки: Город ангелов») и Пэтти ЛюПон («Голливуд»).

Конкретную дату премьеры фильма пока не получил, но ожидается, что релиз состоится в 2024 году. По слухам, хронометраж «Бо боится» составит свыше трех часов.

Фото: Annapurna Pictures; A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
Тест: какой ты Санта? Тест: какой ты Санта? Читать далее 13 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Related video