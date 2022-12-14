Предстоящий фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом сменил название и получил первый постер

Киностудия A24 презентовала первый официальный постер новой картины Ари Астера «Бо боится» (Beau is Afraid), ранее известной как «Бульвар разочарования». На представленном плакате запечатлен очень сильно омоложенный Хоакин Феникс в именной шелковой пижаме.

О сюжете очередного проекта от создателя «Реинкарнации» и «Солнцестояния» по-прежнему мало информации. Астер позиционирует «Бо боится» мрачную комедию, представляющую собой личный портрет некого очень успешного, но крайне беспокойного предпринимателя по имени Бо (Феникс). Если полагаться на старые данные, то повествование охватит несколько десятилетий. Главный герой столкнется с некими неприятными событиями из своего прошлого, а также с известием о кончине матери.

В остальной актерский состав картины вошли Стивен Хендерсон («Программисты»), Паркер Поузи («Затерянные в космосе»), Эми Райан («Прощай, детка, прощай»), Дени Меноше («Бесславные ублюдки»), Хейли Сквайрс («Я, Дэниел Блэйк»), Кайли Роджерс («Йеллоустоун»), Майкл Гандольфини («Множественные святые Ньюарка»), Зои Листер-Джонс («Колдовство: Новый ритуал»), Нэйтан Лейн («Страшные сказки: Город ангелов») и Пэтти ЛюПон («Голливуд»).

Конкретную дату премьеры фильма пока не получил, но ожидается, что релиз состоится в 2024 году. По слухам, хронометраж «Бо боится» составит свыше трех часов.