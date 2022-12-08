В Австралии завершились съемки драмы «Новый мальчик» с Кейт Бланшетт в главной роли

На территории Австралии накануне официально подошли к концу съемки волнующей драмы «Новый мальчик» (The New Boy) с Кейт Бланшетт в главной роли. Кроме того, актриса выступает продюсером проекта. Съемки проходили на натуре в южной части страны.

Действие фильма развернется 1940-х годах, а в центре повествования окажется девятилетний мальчик-сирота (Асуан Рид) из числа аборигенов. Глубокой ночью юнец оказывается на пороге захолустного монастыря, где его берет под свою опеку монахиня-отступница (Бланшетт). Появление нежданного гостя нарушает смирение и хрупкий внутренний баланс женщины.

Снял фильм по своему оригинальному сценарию режиссер Уорвик Торнтон — создатель артхаусной мелодрамы «Самсон и Далила», в свое время отмеченной наградой «Золотая камера» на Каннском кинофестивале. В остальной актерский состав вошли Дебора Мэйлман, Уэйн Блэр, а также Шейн Брэди, Тирик Брэди, Лайкен Вулмингтон, Кайлем Миллер, Кайл Миллер, Тайзалин Родерик и Тайлер Спенсер.

Ниже приведена цитата главы местного департамента коренных народов Анджелы Бейтс:

«Новый мальчик» — кино, бросающее мощный вызов жанру. В фильме невиданным образом исследуются темы духовности, культуры и колонизации».

Дата премьеры пока не установлена.