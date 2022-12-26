Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки-иголки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Хардин не может жить без Тессы в первом тизере мелодрамы «После. Навсегда»

Хардин не может жить без Тессы в первом тизере мелодрамы «После. Навсегда»

26 декабря 2022 12:56
Хардин не может жить без Тессы в первом тизере мелодрамы «После. Навсегда»

Заключительная часть длительной серии «После» выйдет на экраны в следующем году.

В сети появился первый тизер фильма «После. Навсегда», заключительной части популярной мелодраматической франшизы «После». Точный актерский состав картины еще неизвестен, но к своим ролям точно вернутся все ключевые исполнители, включая Хиро Файнса Тиффина («Договор молчания») и Джозефину Лэнгфорд («Джиди и Нэйт»).

Все фильмы «После» основаны на серии одноименных романов американской писательницы Анны Тодд. Картины повествуют о непростой истории любви прилежной девушки Тессы (Лэнгфорд) и бунтаря Хардина (Файнс Тиффин).

В свежем ролике показано, как Хардин переживает последствия разрыва отношений с Тессой. Он признается родителям, что изо всех сил пытается написать новую книгу, но каждый раз вновь возвращается к болезненным воспоминаниям о бывшей девушке. Он не может отделаться от мысли, что их любовь закончилась. Мать советует ему отправиться в путешествие, чтобы очистить свою голову от неприятных мыслей. Герой покупает билеты в Лиссабон.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Кастиль Лэндон, создательница двух предыдущих частей франшизы, «После. Глава 3» и «После. Долго и счастливо».

Премьера «После. Навсегда» состоится в 2023 году, точная дата еще неизвестна.

Фото: Voltage Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Читать далее 26 декабря 2022
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»? Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»? Читать далее 24 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
«Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком «Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком Читать далее 23 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Читать далее 25 декабря 2022
Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»? Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»? Читать далее 25 декабря 2022
Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца Читать далее 26 декабря 2022
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Читать далее 23 декабря 2022
Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Читать далее 26 декабря 2022
Related video