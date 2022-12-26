Хардин не может жить без Тессы в первом тизере мелодрамы «После. Навсегда»

Заключительная часть длительной серии «После» выйдет на экраны в следующем году.

В сети появился первый тизер фильма «После. Навсегда», заключительной части популярной мелодраматической франшизы «После». Точный актерский состав картины еще неизвестен, но к своим ролям точно вернутся все ключевые исполнители, включая Хиро Файнса Тиффина («Договор молчания») и Джозефину Лэнгфорд («Джиди и Нэйт»).

Все фильмы «После» основаны на серии одноименных романов американской писательницы Анны Тодд. Картины повествуют о непростой истории любви прилежной девушки Тессы (Лэнгфорд) и бунтаря Хардина (Файнс Тиффин).

В свежем ролике показано, как Хардин переживает последствия разрыва отношений с Тессой. Он признается родителям, что изо всех сил пытается написать новую книгу, но каждый раз вновь возвращается к болезненным воспоминаниям о бывшей девушке. Он не может отделаться от мысли, что их любовь закончилась. Мать советует ему отправиться в путешествие, чтобы очистить свою голову от неприятных мыслей. Герой покупает билеты в Лиссабон.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Кастиль Лэндон, создательница двух предыдущих частей франшизы, «После. Глава 3» и «После. Долго и счастливо».

Премьера «После. Навсегда» состоится в 2023 году, точная дата еще неизвестна.