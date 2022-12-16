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Киноафиша Новости Сериал «Шершни» продлен на третий сезон до премьеры второго

Сериал «Шершни» продлен на третий сезон до премьеры второго

16 декабря 2022 10:50
Сериал «Шершни» продлен на третий сезон до премьеры второго

Премьера новых серий состоится в марте 2023 года.

Стриминговый сервис Showtime объявил о продлении сериала «Шершни» на третий сезон. Анонс продолжения состоялся перед выходом второго сезона шоу, премьера которого назначена на 24 марта 2023 года.

Шоураннерами «Шершней» выступают Эшли Лайл («Послания из другого мира»), Барт Никерсон («Нарко») и Джонатан Лиско («По волчьим законам»). Главные роли исполняют Мелани Лински («Кэнди»), Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Гейла»), Кристина Риччи («Уэнсдэй»), Тони Сайпресс («Черный список: Искупление») и Софи Нелисс («Воровка книг»).

Сериал повествует о школьной команде талантливых футболисток, которые попадают в авиакатастрофу и оказываются изолированы от цивилизации в лесах Онтарио. Повествование ведется сразу в двух временных линиях: в первой девушки выживают в условиях дикой природы, со временем превращаясь в жестоких каннибалов, а во второй — пытаются вернуться к нормальной жизни через почти 25 лет после тех ужасных событий.

Президент и генеральный директор Showtime и Paramount Media Networks Крис Маккарти уже прокомментировал продление «Шершней»:

«Учитывая успех первого сезона «Щершней» и горячее ожидание второго сезона, мы хотим сделать фанатам еще один подарок, объявив о разработке третьего сезона прямо сейчас. Это амбициозный проект, выполненный с невероятным мастерством. Я благодарю всю невероятную команду, стоящую за его созданием, включая Эшли, Барта, Джонатана, и специалистов Showtime за то, что они привели сериал к такому успеху».

После премьеры первого сезона в ноябре 2021 года «Шершни» стали главным хитом Showtime, получив множество восторженных отзывов как от критиков, так и от обычных зрителей. Кроме того, проект был удостоен семи номинаций на премию «Эмми».

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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