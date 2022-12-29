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Киноафиша Новости Онлайн-кинотеатр START выплатит Даниле Козловскому 682 млн рублей за сериал «Карамора»

Онлайн-кинотеатр START выплатит Даниле Козловскому 682 млн рублей за сериал «Карамора»

29 декабря 2022 10:18
Онлайн-кинотеатр START выплатит Даниле Козловскому 682 млн рублей за сериал «Карамора»

Стриминговый сервис и продюсерская компания актера пришли к мировому соглашению.

Арбитражный суд Москвы объявил о том, что судебное разбирательство между продюсерской студией DK Entertainment Данилы Козловского и стриминговым сервисом START было завершено мировым соглашением.

Поводом к разбирательству стало нарушение договора о приобретении прав на сериал «Карамора» со стороны START. Сервис приобрел шоу у DK Entertainment и обязался выплатить за него 957,5 млн рублей в будущем. Однако на деле START выплатил компании Козловского лишь первый взнос по долгу в размере 97,5 млн рублей, после чего объявил о том, что не сможет заплатить оставшуюся часть суммы из-за «сложившейся форс-мажорной ситуацией, вызванной политическим событиями».

Представители сервиса пояснили, что сделка с DK Entertainment заключалась с расчетом на то, что START сможет продать права на трансляцию «Караморы» зарубежным компаниям. Однако из-за неблагоприятной геополитической обстановки, сложившейся в начале 2022 года, все потенциальные покупатели от предложения отказались.

Иск против START был подан в апреле этого года. 23 декабря стороны пришли к соглашению о прекращении гражданского спора. Стриминговый сервис обязался выплатить студии 682,5 млн рублей вместо оставшихся по изначальному договору 860 млн рублей.

Действие «Караморы» разворачивается в альтернативной исторической реальности России начала XX века. По сюжету, анархист по прозвищу Карамора (Козловский) теряет свою возлюбленную Алину (Дарья Балабанова) и отправляется мстить за ее смерть тайной организации, долгие годы защищающей интересы мировых элит.

Фото: DK Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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