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Киноафиша Новости Российские киносети начнут показывать «Аватар: Путь воды» после новогодних праздников

Российские киносети начнут показывать «Аватар: Путь воды» после новогодних праздников

6 декабря 2022 13:00
Российские киносети начнут показывать «Аватар: Путь воды» после новогодних праздников

Крупные отечественные киносети заключили «джентельменского соглашение», чтобы поддержать друг друга.

По информации онлайн-портала «Бюллетень кинопрокатчика», целый ряд российских кинотеатральных сетей пришли к неофициальному соглашению начать показ долгожданного голливудского блокбастера «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона не раньше 12 января следующего года. Об этом изданию сообщили сразу несколько инсайдерских источников из разных кинокомпаний. Отметим, что показы состоятся без согласия правообладателей в лице компании Disney и студии 20th Century.

По словам одного из источников «Бюллетеня кинопрокатчика», это решение было принято с целью позволить сетям получить основную выручку в новогодние праздники именно с показов отечественных картин, а не зарубежных:

«Все мы оказались в одной лодке, и если в данной ситуации не поможем друг другу, то дальнейшее сосуществование внутри индустрии будет затруднено».

Кроме того, уже 5 января в России начнется официальный прокат фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» режиссера Гая Ричи, на который прокатчики также возлагают больше надежды.

Кто именно стал участником этого «джентельменского соглашения» неизвестно, однако, судя по всему, соблюдать его условия согласились все крупные киносети на отечественном рынке. Что касается мелких региональных сетей и отдельных кинотеатров, то участники сделки предполагают, что за их расписанием смогут проследить местные правоохранительные органы.

В мировой прокат лента Кэмерона выйдет 16 декабря.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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