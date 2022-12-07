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Киноафиша Новости Стивен Грэм и звезда «Треугольника печали» Харрис Дикинсон снимутся в новом фильме Стива МакКуина

Стивен Грэм и звезда «Треугольника печали» Харрис Дикинсон снимутся в новом фильме Стива МакКуина

7 декабря 2022 16:11
Стивен Грэм и звезда «Треугольника печали» Харрис Дикинсон снимутся в новом фильме Стива МакКуина

Создатель «12 лет рабства» готовит военную драму об атаке на Лондон.

Появились новые сведения об актерском составе фильма Стива МакКуин «Блиц» (Blitz). По данным Variety, к касту проекта присоединились Стивен Грэм («Острые козырьки») и звезда «Треугольника печали» Харрис Дикинсон. Кроме того, к ранее утвержденной Сирше Ронан («Леди Берд») присоединились также Эрин Келлиман («Сокол и Зимний солдат»), Кэти Берк («Сожители»), Джозеф Алтин («Чернобыль»), Джек Бенс («Призраки Марли»), Пол Уэллер («Шерлок») и дебютант Эллиот Хеффернан.

Подробности сюжета держатся секрете, но, исходя из названия, действие развернется на фоне авиационной бомбардировки Лондона в начале Второй мировой войны. В центре истории окажутся жители города, оказавшиеся посреди хаоса, устроенного гитлеровской Германией. Несмотря на тот факт, что целью «Блица» были разные районы Великобритании, все началось именно в Лондоне. Атаки продолжались в течение 57 дней. Целью нацистов было уничтожение английской промышленности.

Создатель «12 лет рабства», «Стыда» и «Вдов» снимет фильм по собственному оригинальному сценарию. Съемки начнутся в столице Великобритании уже со дня на день. Финансирует проект компания Apple. Производство курируют сам МакКуин и продюсеры из компаний Working Title Films и New Regency.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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