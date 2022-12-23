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Киноафиша Новости Фантастический боевик «65» с Адамом Драйвером получил новую дату релиза

Фантастический боевик «65» с Адамом Драйвером получил новую дату релиза

23 декабря 2022 12:26
Фантастический боевик «65» с Адамом Драйвером получил новую дату релиза

Картина будет противостоять в прокате кинокомиксу «Шазам! 2».

Студия Sony Pictures изменила дату выхода научно-фантастического боевика «65» с Адамом Драйвером в главной роли. Релиз картины отложили ровно на неделю — вместо 10 марта следующего года лента попадет в кинотеатры 17-го числа этого же месяца. Студия возлагает на проект большие надежды и не боится конкуренции. Если раньше главным соперником фильма за зрительское внимание был слэшер «Крик 6», то теперь ему противостоит супергеройский блокбастер DC «Шазам! Ярость богов».

В центре сюжета окажется астронавт по имени Миллс (Драйвер), из-за столкновения с астероидом потерявший контроль над своим кораблем, на борту которого находится еще 35 человек. Главный герой совершает аварийную посадку на загадочной планете, очень напоминающей Землю образца за 65 миллионов лет до нашей эры. Наряду с протагонистом в крушении удается выжить девочке Коа (Ариана Гринблатт). Вместе они пытаются не погибнуть. Чтобы спастись они должны пересечь смертельно опасную местность, переполненную свирепыми доисторическими рептилиями.

За сценарий и постановку картины отвечают соавторы первого «Тихого места» Скотт Бек и Брайан Вудс, а в качестве исполнительного продюсера выступает Сэм Рэйми («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). Одну из ролей в фильме сыграла звезда «Аватара: Путь воды» Хлоя Коулмэн.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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