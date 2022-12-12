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Киноафиша Новости Начались съемки «Джокера: Безумие для двоих»

Начались съемки «Джокера: Безумие для двоих»

12 декабря 2022 10:19
Начались съемки «Джокера: Безумие для двоих»

В честь старта производства опубликован первый кадр с Хоакином Фениксом.

Съемочный процесс «Джокера: Безумие для двоих» официально стартовал. Новостью поделился режиссер Тодд Филлипс, также опубликовавший первый кадр со снова претерпевшим разительную физическую трансформацию Хоакином Фениксом. На атмосферном изображении запечатлен Артур Флек, проходящий обязательную процедуру бритья в психиатрической лечебнице Аркхем, куда он угодил в финале оригинальной ленты.

О сюжете фильма информации пока немного. Известно, что основное действие будет разворачиваться как раз внутри печально известного готэмского учреждения для ментально больных преступников. Фильм расскажет об отношениях заглавного персонажа с его психиатром Харлин Фрэнсис Квинзель в исполнении Леди Гаги.

Начались съемки «Джокера: Безумие для двоих»

Оригинальный «Джокер» (2019) стал данью уважения криминальным драмам Мартина Скорсезе, тогда как сиквел будет мюзиклом. Бюджет предстоящего фильма составит внушительные $150 млн.

Кроме Феникса и Леди Гаги, в актерский состав вошли Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Гарри Лоути. Филлипс написал сценарий вместе с соавтором первой ленты Скоттом Сильвером.

Студия Warner Bros. выпустит «Джокера: Безумие для двоих» 4 октября 2024 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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