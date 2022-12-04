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Киноафиша Новости Молодые суперы из вселенной «Пацанов»: вышел кровавый тизер сериала «Поколение «Ви»

Молодые суперы из вселенной «Пацанов»: вышел кровавый тизер сериала «Поколение «Ви»

4 декабря 2022 07:56
Молодые суперы из вселенной «Пацанов»: вышел кровавый тизер сериала «Поколение «Ви»

В ролике много отсылок к оригинальному шоу.

На фестивале Comic Con в Сан-Паулу преподнесли еще один приятный сюрприз. Стриминговый сервис Amazon Prime Video презентовал дебютный тизер сериала «Поколение «Ви», который является спин-оффом «Пацанов». Представленный ролик не дает представления о сюжете, зато изобилует экшеном, кровью и отсылками к оригинальному сериалу.

Действие «Поколения «Ви» развернется в уникальном в своем роде колледже для молодых супергероев, которым управляет корпорация Vought International. В центре повествования окажутся юные обладатели невероятных способностей, которым придется познавать свои силы и пройти путь морального разложения. Параллельно они будут соревноваться межу собой за наиболее выгодные контракты в лучших городах США.

В актерский состав «Поколения «Ви» вошли Патрик Шварценеггер, Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Шон Патрик Томас, Шелли Конн, Александр Кэлверт, Мэдди Филлипс, Лиззи Бродвей, Александра Кастильо, Марко Пигосси, Элана Дункельман, Аса Германн, Дерек Лу, Колби Минифи, П. Дж. Бирн, Джейсон Риттер и Клэнси Браун. Шоураннерами выступают Тара Баттерз и Мишель Фазекас, работавшие над сериалами «Агент Картер» и «Кукольный дом». Создателем шоу является Крэйг Розенберг. В команду исполнительных продюсеров также вошли шоураннер оригинала Эрик Крипке, а также Эван Голдберг, Сет Роген, Гарт Эннис и Нил Х. Мориц.

«Поколение «Ви» выйдет на Amazon Prime Video в 2023 году.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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