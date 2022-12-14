Выход сериала Marvel «Эхо» откладывается

Предстоящий сериал Marvel Studios «Эхо» выйдет на несколько месяцев позже. Вместо лета следующего года спин-офф «Соколиного Глаза» выйдет на стрим-сервисе Disney+ ориентировочно в декабре 2023 года. Новостью в недавнем подкасте The Writers Panel поделилась шоураннер телекомикса Марион Дэйр, ранее работавшая над суперхитом «Лучше звоните Солу». Конкретные причины задержки она называть не стала, но вот, что она сказала:

«Честно говоря, все это напоминало какой-то ускоренный курс, потому что изначально я подключилась к проекту в качестве соавтора эпизодов, но потом все изменилось. По этой причине мне не пришлось начинать все с нуля, но мне нравится такой формат, когда приходится придерживаться сроков. Во время работы над «Лучше звоните Солу» мы обычно делали все поэтапно по три раза — буквально по кирпичику создавая эпизоды».

Основные съемки «Эхо» завершились еще в конце августа. Вместе с Алаквой Кокс, сыгравшей титульную глухонемую супергероиню, в шоу задействованы Винсент Д’Онофрио, Чарли Кокс, Зан Маккларнон, Девери Джейкобс, Алексис Капоцци, Кристофер Кок, Леон С. ЛаМар III, Чэск Спенсер, Коуди Лайтнинг и Грэм Грин. Постановкой серий занимались Сидни Фриланд («Псы резервации») и Катриона МакКензи («Ривердэйл»).