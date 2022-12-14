Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чук и Гек. Большое приключение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Выход сериала Marvel «Эхо» откладывается

Выход сериала Marvel «Эхо» откладывается

14 декабря 2022 15:17
Выход сериала Marvel «Эхо» откладывается

Шоураннер огласила новые сроки релиза.

Предстоящий сериал Marvel Studios «Эхо» выйдет на несколько месяцев позже. Вместо лета следующего года спин-офф «Соколиного Глаза» выйдет на стрим-сервисе Disney+ ориентировочно в декабре 2023 года. Новостью в недавнем подкасте The Writers Panel поделилась шоураннер телекомикса Марион Дэйр, ранее работавшая над суперхитом «Лучше звоните Солу». Конкретные причины задержки она называть не стала, но вот, что она сказала:

«Честно говоря, все это напоминало какой-то ускоренный курс, потому что изначально я подключилась к проекту в качестве соавтора эпизодов, но потом все изменилось. По этой причине мне не пришлось начинать все с нуля, но мне нравится такой формат, когда приходится придерживаться сроков. Во время работы над «Лучше звоните Солу» мы обычно делали все поэтапно по три раза — буквально по кирпичику создавая эпизоды».

Основные съемки «Эхо» завершились еще в конце августа. Вместе с Алаквой Кокс, сыгравшей титульную глухонемую супергероиню, в шоу задействованы Винсент Д’Онофрио, Чарли Кокс, Зан Маккларнон, Девери Джейкобс, Алексис Капоцци, Кристофер Кок, Леон С. ЛаМар III, Чэск Спенсер, Коуди Лайтнинг и Грэм Грин. Постановкой серий занимались Сидни Фриланд («Псы резервации») и Катриона МакКензи («Ривердэйл»).

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
Тест: какой ты Санта? Тест: какой ты Санта? Читать далее 13 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
Related video