Дэйв Батиста предрекает апокалипсис в новом трейлере триллера «Стук в дверь»

Студия Universal Pictures презентовала новый трейлер напряженного психологического триллера М. Найта Шьямалана «Стук в дверь». В представленном ролике более детально обрисовывается сюжет. Акцент сделан на теме тяжелого выбора — от великой жертвы главных героев зависит судьба всего мира.

В центре повествования окажутся Эндрю (Джонатан Грофф) и Эрик (Бен Элдридж), которые вместе с юной Вен (Кристен Цуй) отправляются отдыхать в загородный дом. Беззаботные выходные сменяются настоящей игрой на выживание и подлинным ужасом от того, что им предстоит сделать. Мужчины и ребенок оказываются в заложниках группы подозрительных незнакомцев (Руперт Гринт, Эбби Куинн и Никки Амука-Берд), возглавляемой таинственным Леонардом (Дэйв Батиста). Сектанты являются своеобразным вестниками апокалипсиса и предлагают ведущим персонажам сделать судьбоносный выбор, а именно — отправить на смерть кого-то из близких. В противном случае мир захлестнут катаклизмы и другие смертельные беды.

Новый фильм от создателя «Шестого чувства» вдохновлен бестселлером Пола Тремблея. Написанием сценария вместе с Шьямаланом занимались Майкл Шерман и Стив Десмонд. Картине уже присвоили «взрослый» возрастной прокатный рейтинг R.

«Стук в дверь» выйдет в мировой прокат 3 февраля 2023 года.