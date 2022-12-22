На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы»

В 2023 году выйдет экранизация романа «Внутри убийцы» всемирно известного писателя Майка Омера, а в ожидании детективного триллера предлагаем ознакомиться с отрывком из новой повести автора «Тринадцатая карта», которая уже доступна в крупнейшем книжном сервисе в России и СНГ Литрес .

Сквозь сухие каштановые волосы Дженны Террелпроглядывали седовато-черные корни. Ее пухлая физиономия, сидящая на толстой шее, носила маску деланой озабоченности — столь же насквозь фальшивую, как и цвет ее волос.

— С миссис Мьюн все в порядке? — спросила она, проводя Бернарда и Ханну в свою гостиную. Посреди большого дивана восседал маленький белый пудель, с интересом разглядывая их. При виде Бернарда он так плотоядно облизнулся, что тот вдруг ощутил замешательство, хотя даже и сам не понял почему.

— Не могли бы вы сообщить нам, что побудило вас вызвать полицию, миссис Террел? — спросила Ханна, присаживаясь рядом с собакой.

— Ну, я услышала пару очень громких хлопков неподалеку. Вроде откуда-то из дома миссис Мьюн. Я позвонила ей…

— У вас есть номер ее телефона? — перебил ее Бернард, все еще стоя. Собака вроде как ничуть не собиралась подвинуться и позволить ему сесть.

— Да, конечно. Она так и не ответила. Поэтому я и позвонила в полицию. — Дженна опустилась на крепкий деревянный стул возле дивана.

— Вы не пробовали постучаться к ней, прежде чем позвонить нам? — продолжал Бернард. Пес, разинув пасть, высунул язык, словно поддразнивая детектива.

— Ну конечно же, нет. Оскар, а ну брысь с дивана! — резко сказала Дженна.

Пес повернулся, чтобы посмотреть на нее, моргнул и спрыгнул на пол.

Бернард сел на продавленный диван.

— А почему вы не постучали в дверь, миссис Террел?

— В этом районе так: если вы слышите выстрелы, то предпочитаете не выходить из

дома, — сухо ответила Дженна.

— Вы уверены, что это были именно выстрелы?

Собака с интересом обнюхала ногу Бернарда. Он немного подвинул ее.

— Почти уверена. Хлопнуло очень громко и резко. Не могу представить, что еще могло вызвать такие звуки.

— А вы не слышали что-нибудь… — Бернард замолчал, почувствовав ритмичные тычки у себя на ноге, и опустил взгляд.

Пристроившись к ней, Оскар с энтузиазмом проделывал совершенно недвусмысленные движения тазом. — Э-э…

— Оскар! Немедленно прекрати! — прикрикнула на него Дженна.

С обожанием глядя на Бернарда, тот продолжал упоенно заниматься своим делом.

Поднявшись, Дженна оторвала Оскара от ноги Бернарда.

— Простите, — сказала она, после чего отошла к стене и опустила пуделя в угол.

— Вы не слышали что-нибудь еще после этих двух выстрелов? — спросил Бернард, пытаясь прийти в себя.

Дженна снова села.

— Вроде я слышала, как хлопнула дверь, но не уверена, что это было именно в доме миссис Мьюн.

— Но вы уверены, что выстрелы прозвучали именно оттуда?

— Почти уверена. С ней все в порядке?

— Мне очень жаль, — сказала Ханна, — но миссис Мьюн мертва.

— О! — Рука Дженны взлетела ко рту. — Какой ужас! — произнесла она

дрожащим голосом. В полном потрясении всхлипнула, и слеза скатилась у нее по щеке.

В этот момент Оскар мудро решил, что теперь ничто не мешает ему вернуться к ноге Бернарда и продолжить прерванное занятие. «Может, огорчение хозяйки лишь еще больше возбуждает проклятую тварь?» — промелькнуло у того в голове.

Бернард многозначительно прокашлялся, надеясь, что Дженна заметит его затруднительное положение, но глаза у той были закрыты, губы дрожали, а на глаза навернулось еще больше слез. В конце концов он наклонился, чтобы снять собаку со своей ноги. Оскар зарычал и едва не цапнул его за палец.

— О, Оскар… — укоризненно произнесла Дженна, после чего встала, отцепила пса от ноги и, к полной досаде Бернарда, опять затолкала его в угол комнаты.

— Миссис Террел, — сказала Ханна, — вы, случайно, не в курсе, были ли у миссис

Мьюн враги?

— Насколько я знаю, нет, — ответила Дженна, наконец немного овладев голосом.

— Не была ли она чем-то взволнована в последнее время? Не казалась ли испуганной или…

— Вообще-то мы практически не общались. Просто здоровались, повстречав друг друга на улице.

— Но у вас есть номер ее телефона.

— Ну да. Она же моя соседка. А однажды я попросила ее предсказать мне судьбу…

— Предсказать судьбу? — переспросил Бернард.

— Погадать мне на картах Таро. Миссис Мьюн была экстрасенсом. Хотя и не слишком хорошим...