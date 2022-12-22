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Киноафиша Новости На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы»

На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы»

22 декабря 2022 11:00
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы»

В 2023 году выйдет экранизация романа «Внутри убийцы» всемирно известного писателя Майка Омера, а в ожидании детективного триллера предлагаем ознакомиться с отрывком из новой повести автора «Тринадцатая карта», которая уже доступна в крупнейшем книжном сервисе в России и СНГ Литрес

Сквозь сухие каштановые волосы Дженны Террелпроглядывали седовато-черные корни. Ее пухлая физиономия, сидящая на толстой шее, носила маску деланой озабоченности — столь же насквозь фальшивую, как и цвет ее волос.

— С миссис Мьюн все в порядке? — спросила она, проводя Бернарда и Ханну в свою гостиную. Посреди большого дивана восседал маленький белый пудель, с интересом разглядывая их. При виде Бернарда он так плотоядно облизнулся, что тот вдруг ощутил замешательство, хотя даже и сам не понял почему.

— Не могли бы вы сообщить нам, что побудило вас вызвать полицию, миссис Террел? — спросила Ханна, присаживаясь рядом с собакой.

— Ну, я услышала пару очень громких хлопков неподалеку. Вроде откуда-то из дома миссис Мьюн. Я позвонила ей…

— У вас есть номер ее телефона? — перебил ее Бернард, все еще стоя. Собака вроде как ничуть не собиралась подвинуться и позволить ему сесть.

— Да, конечно. Она так и не ответила. Поэтому я и позвонила в полицию. — Дженна опустилась на крепкий деревянный стул возле дивана.

— Вы не пробовали постучаться к ней, прежде чем позвонить нам? — продолжал Бернард. Пес, разинув пасть, высунул язык, словно поддразнивая детектива.

— Ну конечно же, нет. Оскар, а ну брысь с дивана! — резко сказала Дженна.

Пес повернулся, чтобы посмотреть на нее, моргнул и спрыгнул на пол.

Бернард сел на продавленный диван.

— А почему вы не постучали в дверь, миссис Террел?

— В этом районе так: если вы слышите выстрелы, то предпочитаете не выходить из

дома, — сухо ответила Дженна.

— Вы уверены, что это были именно выстрелы?

Собака с интересом обнюхала ногу Бернарда. Он немного подвинул ее.

— Почти уверена. Хлопнуло очень громко и резко. Не могу представить, что еще могло вызвать такие звуки.

— А вы не слышали что-нибудь… — Бернард замолчал, почувствовав ритмичные тычки у себя на ноге, и опустил взгляд.

Пристроившись к ней, Оскар с энтузиазмом проделывал совершенно недвусмысленные движения тазом. — Э-э…

— Оскар! Немедленно прекрати! — прикрикнула на него Дженна.

С обожанием глядя на Бернарда, тот продолжал упоенно заниматься своим делом.

Поднявшись, Дженна оторвала Оскара от ноги Бернарда.

— Простите, — сказала она, после чего отошла к стене и опустила пуделя в угол.

— Вы не слышали что-нибудь еще после этих двух выстрелов? — спросил Бернард, пытаясь прийти в себя.

Дженна снова села.

— Вроде я слышала, как хлопнула дверь, но не уверена, что это было именно в доме миссис Мьюн.

— Но вы уверены, что выстрелы прозвучали именно оттуда?

— Почти уверена. С ней все в порядке?

— Мне очень жаль, — сказала Ханна, — но миссис Мьюн мертва.

— О! — Рука Дженны взлетела ко рту. — Какой ужас! — произнесла она

дрожащим голосом. В полном потрясении всхлипнула, и слеза скатилась у нее по щеке.

В этот момент Оскар мудро решил, что теперь ничто не мешает ему вернуться к ноге Бернарда и продолжить прерванное занятие. «Может, огорчение хозяйки лишь еще больше возбуждает проклятую тварь?» — промелькнуло у того в голове.

Бернард многозначительно прокашлялся, надеясь, что Дженна заметит его затруднительное положение, но глаза у той были закрыты, губы дрожали, а на глаза навернулось еще больше слез. В конце концов он наклонился, чтобы снять собаку со своей ноги. Оскар зарычал и едва не цапнул его за палец.

— О, Оскар… — укоризненно произнесла Дженна, после чего встала, отцепила пса от ноги и, к полной досаде Бернарда, опять затолкала его в угол комнаты.

— Миссис Террел, — сказала Ханна, — вы, случайно, не в курсе, были ли у миссис

Мьюн враги?

— Насколько я знаю, нет, — ответила Дженна, наконец немного овладев голосом.

— Не была ли она чем-то взволнована в последнее время? Не казалась ли испуганной или…

— Вообще-то мы практически не общались. Просто здоровались, повстречав друг друга на улице.

— Но у вас есть номер ее телефона.

— Ну да. Она же моя соседка. А однажды я попросила ее предсказать мне судьбу…

— Предсказать судьбу? — переспросил Бернард.

— Погадать мне на картах Таро. Миссис Мьюн была экстрасенсом. Хотя и не слишком хорошим...

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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