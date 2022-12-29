Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы: Квест с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Российский канал Cinema представил свой список лучших зарубежных фильмов 2022 года

Российский канал Cinema представил свой список лучших зарубежных фильмов 2022 года

29 декабря 2022 11:16
Российский канал Cinema представил свой список лучших зарубежных фильмов 2022 года

В новый рейтинг не вошел ни один супергеройский фильм.

Российский телеканал Cinema выпустил новый ежегодный «Абсолютный топ» лучших иностранных кинокартин уходящего года. «Абсолютный топ» — это специальный рейтинг, составляемый Cinema на основе показателей 22 популярных киноресурсов с общей посещаемостью более 1,5 млрд пользователей в месяц, данных бокс-офиса и продаж фильмов на цифровых платформах, а также мнений критиков ведущих мировых изданий.

В этом году первое место топа занял блокбастер «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли. Вторая позиция досталась британской семейной драме «Солнце моё», первому полнометражному фильму шотландского режиссера Шарлотты Уэллс. На третьем месте расположилась музыкальная драма «Тар» Тодда Филда, центральную роль в которой сыграла Кейт Бланшетт.

Последующее места в первой десятке по порядку заняли ирландская драматическая комедия «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, польская драма «Иа» Ежи Сколимовского, фантастический комедийный экшен-фильм «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, иранская драма «Без медведей» Джафара Панахи, фантастический хоррор «Нет» Джордана Пила, французская драма «Событие» Одри Диван, ставшая потребителем последнего Венецианского кинофестиваля, и корейский детективный триллер «Решение уйти» Пак Чхан-ука.

Представители Cinema особо отметили тот факт, что в этом году в «Абсолютный топ» не вошел ни один супергеройский фильм.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов Читать далее 30 декабря 2022
Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения Читать далее 30 декабря 2022
Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера» Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера» Читать далее 30 декабря 2022
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Читать далее 29 декабря 2022
От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи Читать далее 30 декабря 2022
Когда покажут «Один дома» по телевизору? Когда покажут «Один дома» по телевизору? Читать далее 28 декабря 2022
Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Читать далее 28 декабря 2022
Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Читать далее 28 декабря 2022
Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Читать далее 27 декабря 2022
«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах «Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах Читать далее 28 декабря 2022
Related video