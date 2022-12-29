Российский канал Cinema представил свой список лучших зарубежных фильмов 2022 года

В новый рейтинг не вошел ни один супергеройский фильм.

Российский телеканал Cinema выпустил новый ежегодный «Абсолютный топ» лучших иностранных кинокартин уходящего года. «Абсолютный топ» — это специальный рейтинг, составляемый Cinema на основе показателей 22 популярных киноресурсов с общей посещаемостью более 1,5 млрд пользователей в месяц, данных бокс-офиса и продаж фильмов на цифровых платформах, а также мнений критиков ведущих мировых изданий.

В этом году первое место топа занял блокбастер «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли. Вторая позиция досталась британской семейной драме «Солнце моё», первому полнометражному фильму шотландского режиссера Шарлотты Уэллс. На третьем месте расположилась музыкальная драма «Тар» Тодда Филда, центральную роль в которой сыграла Кейт Бланшетт.

Последующее места в первой десятке по порядку заняли ирландская драматическая комедия «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, польская драма «Иа» Ежи Сколимовского, фантастический комедийный экшен-фильм «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, иранская драма «Без медведей» Джафара Панахи, фантастический хоррор «Нет» Джордана Пила, французская драма «Событие» Одри Диван, ставшая потребителем последнего Венецианского кинофестиваля, и корейский детективный триллер «Решение уйти» Пак Чхан-ука.

Представители Cinema особо отметили тот факт, что в этом году в «Абсолютный топ» не вошел ни один супергеройский фильм.