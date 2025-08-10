В руке Данте,

Оригинальная рукопись «Божественной комедии» Данте Алигьери оказывается в руках контрабандистов в Нью-Йорке. Чтобы подтвердить её подлинность, преступники обращаются к учёному Нику Тошесу. Не устояв перед искушением, Ник крадёт рукопись и пускается в бега.
|9 июля 2026
|Россия
|Наше кино
|9 июля 2026
|Казахстан
|18+
|9 июля 2026
|Кыргызстан
|16+
|26 июня 2026
|Латвия
|16+
|26 июня 2026
|Литва
|N-16
|16 июля 2026
|Молдавия
|N 15
|9 июля 2026
|Узбекистан
|18+
|26 июня 2026
|Эстония
Мартин Скорсезе ранее режиссировал Луиса Канцелми в Убийцы цветущей луны (2023) и Аль Пачино в Ирландец (2019).