В руке Данте,

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Постер фильма Кодекс Данте
5.3
Кодекс Данте - Дублированный трейлер
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5.3

Кодекс Данте

, 2025
In the Hand of Dante
Италия / драма / 18+
Контрабандисты охотятся за оригинальной рукописью "Божественной комедии". Авантюрный криминальный триллер со звездными артистами
Билеты Трейлеры
Пойду 36
Не пойду 12
Билеты
Постер фильма Кодекс Данте
5.3
Билеты
Пойду 36
Не пойду 12
Кодекс Данте - Дублированный трейлер
Кодекс Данте  Дублированный трейлер

О фильме

Оригинальная рукопись «Божественной комедии» Данте Алигьери оказывается в руках контрабандистов в Нью-Йорке. Чтобы подтвердить её подлинность, преступники обращаются к учёному Нику Тошесу. Не устояв перед искушением, Ник крадёт рукопись и пускается в бега.

В ролях

Галь Гадот
Галь Гадот
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Pope Bonifacio VIII
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Dante
Сабрина Импаччииаторе
Сабрина Импаччииаторе
Фортунато Серлино
Фортунато Серлино
Джон Малкович
Джон Малкович
Аль Пачино
Аль Пачино
Uncle Carmine
Ибрахим Элуахаби
Young Nick (8)
Гэвин Вайнгартен
Boy With Wagon (11)
Дарио Самак
Young Dante (14)
Дьюк Николсон
Дьюк Николсон
Bar Manager
Режиссер Джулиан Шнабель
Сценарист Джулиан Шнабель, Louise Kugelberg, Nick Tosches
Композитор Бенджамин Клементин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 10 августа 2025
Премьера в мире 10 августа 2025
Дата выхода
9 июля 2026 Россия Наше кино
9 июля 2026 Казахстан 18+
9 июля 2026 Кыргызстан 16+
26 июня 2026 Латвия 16+
26 июня 2026 Литва N-16
16 июля 2026 Молдавия N 15
9 июля 2026 Узбекистан 18+
26 июня 2026 Эстония
Сборы в мире $1 367 913
Производство Dreamcrew, Exemplary Films Corporation, Intromagine Pictures
Другие названия
In the Hand of Dante, Кодекс Данте, Dante käsikirja jälil, Dante kezében, Dante'nin Elinden, Dantes rokraksts, El manuscrito de Dante, Hand of Dante, Ręką Dantego, Рукою Данте, در دست دانته, Dante'nin Əlindən, Dantův rukopis

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 35 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3689 В жанре «драма»  1317 В фильмах Италияи  54 В фильмах 2025 года  198
Обновлено 26 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Кодекс Данте - Дублированный трейлер
Кодекс Данте Дублированный трейлер
Кодекс Данте - Трейлер
Кодекс Данте Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Кодекс Данте

Киноафиша ИИ 15 июля 2026, 12:09 Дата обновления: 20 июля 2026, 03:29
Зрители отмечают амбициозность: два времени, перекличка Данте и современности, сильный актерский состав. Сильные стороны — оригинальная идея кражи рукописи, двойные роли, визуальная подача эпох. Слабые — затянутый темп второй части, нередко морализаторство. Общее впечатление разделено: часть ценит задумку и исполнение, другим фильм кажется тяжёлым и местами перегруженным. Подойдёт терпеливым к сложной драме и фанатам Данте.
Саммари составлено ИИ на основе 11 отзывов.
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
19:10 от 670 ₽ 22:20 от 670 ₽
Полное расписание и билеты

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«Кодекс Данте» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Кодекс Данте»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
19:10 от 670 ₽ 22:20 от 670 ₽
Полное расписание и билеты
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