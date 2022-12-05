Шоураннер «Ведьмака» ожидает, что рекаст Геральта «привнесет новую энергию» в сериал

Актер, сыгравший Лютика, также заявил, что Лиам Хемсворт уже готов с головой погрузиться в мир сериала.

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик призналась, что очень рада рекасту Геральта. Ранее Netflix объявил о том, что Генри Кавилл («Человек из стали») покинет проект после предстоящего третьего сезона, а следующим исполнителем роли сурового убийцы чудовищ станет Лиам Хемсворт («Голодные игры»).

В новом интервью для GamesRadar+ Хиссрик заверила фанатов, что смена ведущего актера пойдет сериалу только на пользу:

«Я так рада за зрителей. Я думаю, что эта перемена станет началом новой главы для сериала. Мне кажется, она привнесет в него новую энергию, и людям понравятся эти изменения. Лично я очень им рада».

Джои Бэти, сыгравший Лютика в «Ведьмаке» и его предстоящем спин-оффе «Ведьмак. Происхождение», добавил, что уже говорил с Хемсвортом по поводу его новой роли:

«Очевидно, я буду очень скучать по Генри. Мы очень хорошие друзья. Он был движущей силой сериала на протяжении последних четырех лет. Но я также уже немного поговорил с Лиамом. Он готов бросится в самую пучину этого мира, сделать это с невероятной силой и изяществом. Поэтому я очень рад работать с ним и видеть, как он собирает воедино свою интерпретацию персонажа. Я думаю, что его выступление в шоу будет очень захватывающим».

Третий сезон «Ведьмака» выйдет на экраны только летом 2023 года, а мини-сериал «Ведьмак. Происхождение» зрители смогут увидеть через несколько недель, 25 декабря 2022 года.