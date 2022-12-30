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Киноафиша Новости Кортни Лав утверждает, что мстительный Брэд Питт лишил ее роли Марлы в «Бойцовском клубе»

Кортни Лав утверждает, что мстительный Брэд Питт лишил ее роли Марлы в «Бойцовском клубе»

30 декабря 2022 10:54
Кортни Лав утверждает, что мстительный Брэд Питт лишил ее роли Марлы в «Бойцовском клубе»

Причиной разногласий между актерами стал несостоявшийся байопик о Курте Кобейне.

Звезда фильма «Народ против Ларри Флинта» и солистка группы Hole Кортни Лав заявила, что Брэд Питт лишил ее возможности сыграть Марлу в культовой картине «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Об этом актриса рассказала в новом выпуске подкаста WTF.

Известно, что на роль Марлы рассматривалось множество известных актрис, в том числе Джанин Гарофало, Вайнона Райдер и Лав, которая тогда состояла в отношениях с Эдвардом Нортоном, сыгравшем в фильме главную роль. По словам Лав, она уже была утверждена на роль, но позже Питт уговорил Финчера выгнать ее из проекта.

Актриса считает, что причиной неприязни Питта к ней стало то, что она отклонила его предложение о создании биографической картины, посвященной жизни ее покойного супруга Курта Кобейна. Лав вышла замуж за рок-звезду и лидера группы Nirvana в 1992 году, за два года до того, как он покончил жизнь самоубийством. По словам Лав, Питт устроил встречу, на которой, кроме них двоих, также присутствовал режиссер Гас Ван Сент. Судя по всему, предполагалось, что главную роль в фильме исполнит сам Питт, на что Лав отреагировала крайне негативно:

«Я бы не позволила Брэду играть Курта. Я была в ярости. Я же не претендую на то, чтобы сыграть, например, Фауста. А он что о себе возомнил?»

Лав добавила, что первым о лишении ее роли Марлы ей сообщил Нортон:

«Он начал рыдать и сказал мне: «Я ничего не могу сделать!»

Несмотря на всю историю ненависти между актерами, Питт не оставляет попыток спродюсировать фильм о Кобейне. Лав заявила, что отвергла еще одно предложение снять такой проект от Питта и его продюсерской компании Plan B в 2020 году. Актриса также сказала, что Питт снимает «хорошие фильмы о социальной справедливости», но он не понимает ее чувств, и, как следствие, «не понимает Курта».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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