На данный момент «Черная Пантера 2» собрала в прокате почти вдвое больше «Черного Адама»

Минувшей осенью в кинопрокате произошло противостояние двух крупных проектов Marvel и DC — «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» и «Черного Адама». Победителем в этой условной битве ожидаемо оказался первый фильм. Кинокомикс MCU уже довел своим мировые сборы до $733 млн, что почти вдвое превышает кассу разрекламированного блокбастера с Дуэйном Джонсоном, в активе которого сейчас всего $384 млн.

Коммерческая динамика «Ваканды навсегда» заметно слабее, чем у первой «Черной Пантеры», но это объясняется отсутствием Чедвика Боузмана. Если раньше предполагалось, что сиквел сможет заработать миллиард, то теперь данная перспектива выглядит крайне маловероятной. Как бы то ни было, проект режиссера Райана Куглера точно обойдет «Тора: Любовь и гром» ($760 млн), но сможет ли он дотянуться до показателей «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» ($955 млн), вопрос пока открытый.

Ситуация с «Черным Адамом» выглядит вдвойне обидно, потому что Джонсон разрабатывал этот проект целых пятнадцать лет. В каком-то смысле это кульминация карьеры актера. Коммерческое фиаско во многом можно списать на чрезвычайно неудачное стечение обстоятельств. Кроме того, фильм потерял два ключевых кинорынка — Россию и Китай, где картины звезды всегда пользовались особым спросом.

Бюджет «Черного Адама» без учета дорогостоящего маркетинга составляет $195 млн. По данным Variety, чтобы пересечь порог окупаемости, фильму нужно было заработать не менее $600 млн. Недавно экшен вышел в прокат Японии, но это разве что поможет преодолеть $400-миллионный барьер. Аналитики уже прочат Warner Bros. убытки от $50 млн до $100 млн. Впрочем, представители студии опровергают данные утверждения, отмечая, что боевик все равно окупится даже при нынешнем раскладе. Изначально порогом окупаемости для компании была планка в $450 млн, но потом цифру удалось снизить — все благодаря сверхуспешному раннему цифровому релизу и прочим дополнительным доходам. Однако даже при таком раскладе коммерческой победой это не назовешь.