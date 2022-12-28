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Киноафиша Новости Новый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream Scenario

Новый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream Scenario

28 декабря 2022 14:30
Новый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream Scenario

Актер сыграл лысеющего профессора, который появляется во снах всех людей мира.

Николас Кейдж продолжает пускаться в творческие эксперименты, сотрудничая с независимыми кинематографистами. Последние пару месяцев актер снимался в комедийном хорроре Dream Scenario (можно перевести как «Сценарий из сна» или «Сценарий мечты»), а теперь в сети появились первые фото с площадки. Изображением поделился в своем микроблоге режиссер и сценарист картины Кристоффер Боргли. На представленных снимках актер запечатлен в совершенно новом образе — он предстал в образе лысеющего профессора, который в одночасье стал мировой знаменитостью.

Сюжет пока не раскрывается, но известно, что в завязке персонаж Кейджа получает неожиданную популярность, когда необъяснимым образом появляется во снах всех людей мира.

Новый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream ScenarioНовый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream ScenarioНовый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream Scenario

Дебютный фильм Боргли «Тошнит от себя» в уходящем году попал в программу 75-го Каннского кинофестиваля. Это картина о нездоровых отношениях одной семейной пары из Осло. Исполнительным продюсером Dream Scenario выступает создатель «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер. В остальной каст вошли Джулианна Николсон, Майкл Сера, Дилан Бейкер, Кейт Берлант, Дилан Гелула, Тим Медоуз, Дженнифер Вигмор и Кортни Ламанна.

Производственный процесс ленты курирует инди-студия A24. Фильм должен выйти в 2024 году, точная дата пока не анонсирована.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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