Новый образ Николаса Кейджа: появились фото со съемок фильма Dream Scenario

Актер сыграл лысеющего профессора, который появляется во снах всех людей мира.

Николас Кейдж продолжает пускаться в творческие эксперименты, сотрудничая с независимыми кинематографистами. Последние пару месяцев актер снимался в комедийном хорроре Dream Scenario (можно перевести как «Сценарий из сна» или «Сценарий мечты»), а теперь в сети появились первые фото с площадки. Изображением поделился в своем микроблоге режиссер и сценарист картины Кристоффер Боргли. На представленных снимках актер запечатлен в совершенно новом образе — он предстал в образе лысеющего профессора, который в одночасье стал мировой знаменитостью.

Сюжет пока не раскрывается, но известно, что в завязке персонаж Кейджа получает неожиданную популярность, когда необъяснимым образом появляется во снах всех людей мира.

Дебютный фильм Боргли «Тошнит от себя» в уходящем году попал в программу 75-го Каннского кинофестиваля. Это картина о нездоровых отношениях одной семейной пары из Осло. Исполнительным продюсером Dream Scenario выступает создатель «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер. В остальной каст вошли Джулианна Николсон, Майкл Сера, Дилан Бейкер, Кейт Берлант, Дилан Гелула, Тим Медоуз, Дженнифер Вигмор и Кортни Ламанна.

Производственный процесс ленты курирует инди-студия A24. Фильм должен выйти в 2024 году, точная дата пока не анонсирована.