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Киноафиша Новости Сэм Рэйми и продюсер «Варвара» готовят хоррор-триллер «Не двигайся»

Сэм Рэйми и продюсер «Варвара» готовят хоррор-триллер «Не двигайся»

21 декабря 2022 14:16
Сэм Рэйми и продюсер «Варвара» готовят хоррор-триллер «Не двигайся»

Фильм о женщине, которой необходимо сбежать от маньяка пока ее не парализовало.

Маэстро ужасов Сэм Рэйми и продюсер недавнего «возвышенного» хоррорв «Варвар» Алекс Лебовичи работают над совместным проектом. По сведениям издания Deadline, кинематографисты готовят хоррор-триллер «Не двигайся» (Don’t Move).

Сюжет предстоящего фильма пока известен лишь в общих чертах. В центре повествования окажется скорбящая женщина, попавшая в смертельную западню. Главная героиня становится мишенью опытного убийцы, которому удается ввести в ее тело паралитическое вещество с постепенным действием. После этого героине предстоит пережить настоящую гонку со временем — жертве необходимо сбежать от маньяка, прежде чем ее тело полностью отключится, но сделать это чрезвычайно сложно.

Постановкой ленты займутся Адам Шиндлер и Брайан Нетто, работавшие над эпизодами многосерийной мистической антологии Рэйми «50 штатов страха». Сценарий фильма написали авторы хоррора Шиндлера «Незваные гости» Т.Дж. Симфел и Дэвид Уайт.

Для производственных компаний Рэйми и Лебовичи «Не двигайся» уже не первый совместный проект. Ранее кинематографисты спродюсировали экшен-антиутопию с Биллом Скарсгардом «Мальчик убивает мир». Вместе с Raimi Productions и Hammerstone Studios в разработке участвует Capstone Studios. Время начала съемок пока не анонсировано.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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