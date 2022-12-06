Главные герои «Достать ножи: Стеклянная луковица» получили еще один набор персональных постеров

Стриминговый сервис Netflix продолжает активно рекламировать сиквел детектива «Достать ножи». На этот раз стример опубликовал новую линейку постеров, посвященную центральным действующим лицам картины Райана Джонсона. На разноцветных плакатах запечатлен звездный актерский состав, в который входят Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом — младший, Дэйв Батиста, Мэдлин Клайн, Джессика Хенвик и Кейт Хадсон.

Действие новых приключений частного сыщика Бенуа Блана (Крэйг) развернется на греческом острове, куда его приглашает эксцентричный техномиллиардер Майлз Брон (Нортон). Наряду с Бланом богач зазывает на курорт своих давних знакомых и все это ради одного — сыграть в странную ролевую игру по поиску убийцы. Многоопытного Блана бизнесмен просит стать своеобразным консультантом, чтобы следить за игровым процессом. Однако ситуация выходит из под контроля, когда в особняке происходит настоящее убийство. Очевидно, что кто-то из гостей настоящий преступник.

В отличие от многих проектов Netflix, картина получила ограниченный театральный прокат, заработав в США солидные $15 млн. Инициатором такого хода была сам Джонсон, желавший, чтобы его картина обязательно попала на большие экраны.

На Netflix «Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет 23 декабря.