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Киноафиша Новости Сцены с перестрелками из «Аватара: Путь воды» были существенно урезаны при монтаже

Сцены с перестрелками из «Аватара: Путь воды» были существенно урезаны при монтаже

28 декабря 2022 15:59
Сцены с перестрелками из «Аватара: Путь воды» были существенно урезаны при монтаже

Джеймс Кэмерон сократил хронометраж, чтобы фильм не выглядел чересчур мрачно.

Имеющий длительность свыше трех часов «Аватар: Путь воды» мог быть еще более продолжительным. По словам режиссера Джеймса Кэмерона, хронометраж ленты был сокращен по меньшей мере на десять минут. В интервью Esquire кинематографист признался, что существенно сократил некоторые экшен-сцены, чтобы фильм слишком сильно не скатывался в мрачность.

«Я пережил небольшой кризис веры в процессе производства — получилось чрезмерно жестко. Мне хотелось сбалансировать духовные аспекты картины с экшеном, и в какой-то момент я осознал, что все стало чересчур мрачно. В итоге я вырезал около 10 минут с перестрелками. Само собой, в истории должен быть конфликт. По сути, насилие и экшен — это одно и то же в зависимости от ваших взглядов. В этом и заключается дилемма каждого режиссера боевиков, а я как раз этим и прославился».

В продолжении темы Кэмерон признался, что в нынешнее время он больше не хочет романтизировать оружие, как это он делал в своих картинах тридцатилетней давности. По этой причине постановщик сомневается, что сейчас он взялся бы за фильм вроде «Терминатора»:

«От того, что происходит с оружием в нашем обществе, меня буквально выворачивает наизнанку. Мне нравится жить в Новой Зеландии, где ввели запрет на штурмовые винтовки».

Ожидается, что кассовые сборы «Аватара: Путь воды» со дня на день достигнут $1 млрд.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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