Агата Муцениеце устает от капризов Александра Робака в трейлере комедии «Честный развод 2»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер российской фильма «Честный развод 2», сиквела комедии «Честный развод» 2021 года. К своим главным ролям в продолжении вернулись Александр Робак («Географ глобус пропил»), Агата Муцениеце («Я знаю твои секреты. Автоледи») и Ирина Безряднова («Дикая»), к которым также присоединились Святослав Савченко («Назначена награда») и Ольга Тумайкина («Ваша честь»).

По сюжету, за прошедшее с момента финала первой части время Гена (Робак) смог реализовать свою мечту и стать популярным стендап-комиком, а Милана (Муцениеце) вышла за него замуж и теперь работает менеджером супруга. Вместе герои переехали из Челябинска в Москву, и кажется, что их жизни складываются как нельзя лучше. Но однажды Милана внезапно забирает свои вещи и уходит от Гены. Оказывается, что на последнем корпоративе он попросил жену спеть для гостей, не зная о ее тайном желании стать певицей и страхе сцены. Брак начинает трещать по швам, и ради того, чтобы вернуть сердце любимой, Гена решается на отчаянный шаг — помочь Милане воплотить в жизнь свою мечту.

Режиссером фильма выступил Олег Асадулин («Тест на беременность 2», «Темный мир: Равновесие», «Стендап под прикрытием»). Сценарий написал Константин Трофимов, автор оригинального «Честного развода».

Премьера фильма «Честный развод 2» состоится уже сегодня, 30 декабря, в онлайн-кинотеатре KION.