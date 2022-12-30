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Киноафиша Новости Агата Муцениеце устает от капризов Александра Робака в трейлере комедии «Честный развод 2»

Агата Муцениеце устает от капризов Александра Робака в трейлере комедии «Честный развод 2»

30 декабря 2022 10:03
Агата Муцениеце устает от капризов Александра Робака в трейлере комедии «Честный развод 2»

Продолжение фильма о нелегких семейных отношениях стендап-комика выйдет уже сегодня.

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер российской фильма «Честный развод 2», сиквела комедии «Честный развод» 2021 года. К своим главным ролям в продолжении вернулись Александр Робак («Географ глобус пропил»), Агата Муцениеце («Я знаю твои секреты. Автоледи») и Ирина Безряднова («Дикая»), к которым также присоединились Святослав Савченко («Назначена награда») и Ольга Тумайкина («Ваша честь»).

По сюжету, за прошедшее с момента финала первой части время Гена (Робак) смог реализовать свою мечту и стать популярным стендап-комиком, а Милана (Муцениеце) вышла за него замуж и теперь работает менеджером супруга. Вместе герои переехали из Челябинска в Москву, и кажется, что их жизни складываются как нельзя лучше. Но однажды Милана внезапно забирает свои вещи и уходит от Гены. Оказывается, что на последнем корпоративе он попросил жену спеть для гостей, не зная о ее тайном желании стать певицей и страхе сцены. Брак начинает трещать по швам, и ради того, чтобы вернуть сердце любимой, Гена решается на отчаянный шаг — помочь Милане воплотить в жизнь свою мечту.

Режиссером фильма выступил Олег Асадулин («Тест на беременность 2», «Темный мир: Равновесие», «Стендап под прикрытием»). Сценарий написал Константин Трофимов, автор оригинального «Честного развода».

Премьера фильма «Честный развод 2» состоится уже сегодня, 30 декабря, в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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