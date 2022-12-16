Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон претендовал на роли Джеймса Бонда и Зеленого Фонаря

Прежде чем обосноваться на Пандоре, Сэм Уортингтон был в шаге от того, чтобы получить лицензию на убийство. Незадолго до «Аватара» актер претендовал на роль Джеймса Бонда в «Казино Рояль». Более того, Уортингтон оказался в числе финалистов кастинга наряду с Генри Кавиллом и Гораном Вишничем. По словам Уортингтона, это был запоминающийся опыт. Прослушивание проходило в Лондоне. На тестовой съемке ему пришлось облачиться в смокинг и воспроизвести сцену из «Из России с любовью». Перед этим продюсер франшизы Барбара Брокколи лично проконтролировала его стрижку — требовались короткие волосы.

«Я бы мог показать Бонда убийцей, но вряд ли бы я избавился от врожденного добродушия. К тому же, мне не подошел костюм. Честно говоря, тогда я понятия не имел, что делаю», — поведал Уортингтон.

Несмотря на то, что актер проиграл кастинг Дэниэлу Крэйгу, полученный опыт оказался бесценным. Его очень впечатлил подход создателей бондианы:

«Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон крайне педантичны в работе. Они заботятся о франшизе и всецело увлечены ей. Я понял, что нужно прислушиваться к таким людям. Это же касается и Джеймса Кэмерона. Перед съемками он проводил настоящие исследования, и мне кажется, что его можно спросить о чем угодно, и каждый раз у него будет четкий ответ».

После грандиозного успеха «Аватара», подкрепленного релизом «Терминатора: Да придет спаситель», австралийский артист стал голливудской звездой высшего ранга. Он даже претендовал на ведущую роль в «Зеленом Фонаре», которую в итоге сыграл Райан Рейнольдс. По словам Уортингтона, в данном случае он совершенно не сожалеет об упущенной возможности. С самого начала концепция кинокомикса DC показалась ему скучноватой, а личная встреча с продюсерами, пытавшимися наглядно продемонстрировать привлекательность материала, напоминала неловкое недоразумение.

«Аватар: Путь воды» выходит в мировой прокат сегодня.