Съемки фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна» подошли к концу

Проходившие с апреля съемки научно-фантастического блокбастера Зака Снайдера «Мятежная Луна», который он готовит для сервиса Netflix, официально подошли к концу. Радостной новостью режиссер поделился в своем профиле Vero, сопроводив сообщение благодарственной речью и кадром с персонажем Пэ Ду-на («Облачный атлас»):

«Сердечно благодарю всех, кто работал над «Мятежной Луной». Я искренне польщен вашим артистизмом, бесстрашием, самоотдачей в этой неимоверно тяжелой работе и, конечно же, дружбой. Без вас этого фильма просто бы не было, поэтому еще раз спасибо! Основные съемки завершены!».

Действие ленты развернется в далеком будущем. По сюжету, мирная колония на краю галактики становится мишенью злобного тирана-захватчика Велизария (Эд Скрейн). Против колонизатора выступает молодая и загадочная девушка Кора (София Бутелла). Чтобы помешать неприятелю, она отправится в путешествие на соседние планы с целью собрать команду отчаянных воинов. Заручившись союзниками, Кора попытается свергнуть антагониста.

Фильм основан на оригинальной идее Снайдера. Постановщик вдохновлялся «Звездными войнами» и фильмами Акиры Куросавы. Сценарий на основе его задумки написали Шей Хаттен («Армия мертвецов») и Курт Джонстад («300 спартанцев»). История будет разделена на две картины — сиквел уже одобрен и даже получил от властей Калифорнии внушительную налоговую скидку.

В остальной актерский состав вошли Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джена Мэлоун, Джимон Хонсу, Клеопатра Коулман, Стаз Нэйр, Скай Янг, Шарлотта Магги, Э. Даффи, Фра Фи, Риан Рис и сэр Энтони Хопкинс, озвучивающий разумного боевого робота Джимми.

Дата премьеры «Мятежной Луны» пока не анонсирована.