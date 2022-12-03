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Киноафиша Новости Съемки фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна» подошли к концу

Съемки фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна» подошли к концу

3 декабря 2022 16:28
Съемки фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна» подошли к концу

Режиссер сердечно поблагодарил команду и показал новый кадр.

Проходившие с апреля съемки научно-фантастического блокбастера Зака Снайдера «Мятежная Луна», который он готовит для сервиса Netflix, официально подошли к концу. Радостной новостью режиссер поделился в своем профиле Vero, сопроводив сообщение благодарственной речью и кадром с персонажем Пэ Ду-на («Облачный атлас»):

«Сердечно благодарю всех, кто работал над «Мятежной Луной». Я искренне польщен вашим артистизмом, бесстрашием, самоотдачей в этой неимоверно тяжелой работе и, конечно же, дружбой. Без вас этого фильма просто бы не было, поэтому еще раз спасибо! Основные съемки завершены!».

Съемки фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна» подошли к концу

Действие ленты развернется в далеком будущем. По сюжету, мирная колония на краю галактики становится мишенью злобного тирана-захватчика Велизария (Эд Скрейн). Против колонизатора выступает молодая и загадочная девушка Кора (София Бутелла). Чтобы помешать неприятелю, она отправится в путешествие на соседние планы с целью собрать команду отчаянных воинов. Заручившись союзниками, Кора попытается свергнуть антагониста.

Фильм основан на оригинальной идее Снайдера. Постановщик вдохновлялся «Звездными войнами» и фильмами Акиры Куросавы. Сценарий на основе его задумки написали Шей Хаттен («Армия мертвецов») и Курт Джонстад («300 спартанцев»). История будет разделена на две картины — сиквел уже одобрен и даже получил от властей Калифорнии внушительную налоговую скидку.

В остальной актерский состав вошли Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джена Мэлоун, Джимон Хонсу, Клеопатра Коулман, Стаз Нэйр, Скай Янг, Шарлотта Магги, Э. Даффи, Фра Фи, Риан Рис и сэр Энтони Хопкинс, озвучивающий разумного боевого робота Джимми.

Дата премьеры «Мятежной Луны» пока не анонсирована.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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