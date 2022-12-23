Райан Джонсон отстаивает уместность «глуповатого» юмора в «Звездных войнах: Последние джедаи»

Режиссер «Звездных войн: Последние джедаи» Райана Джонсон заявил, что «слегка глуповатый юмор» вполне уместен для фильмов из франшизы «Звездные войны». Фанаты серии ни раз упрекали Джонсона за множество нелепых юмористических сцен в его картине. Однако в новом интервью для GQ он постарался отстоять свое видение, сказав:

«Для меня все сцены в этом фильме абсолютно уместны для «Звездных войн». Через каждый элемент этого фильма я могу понять, чем для меня являются «Звездные войны» в целом. У всех разный подход. Я знаю, что есть много фанатов франшизы, которые почему-то думают, что «Звездные войны» обязательно должны быть серьезными, как фильмы о Бэтмене или что-то в этом роде. Я был еще очень молод, когда посмотрел «Империя наносит ответный удар». Фильм произвел на меня глубочайшее, устрашающее впечатление, потому что я был достаточно молод, чтобы не воспринимать его как художественное произведение. Он был слишком реальным для меня».

Затем Джонсон вспомнил несколько сцен из оригинальной трилогии, которые с первого взгляда тоже могут показаться глупыми и нелепыми:

«Любому, кто думает, что глуповатому юмору не место во вселенной «Звездных войн», я советую пересмотреть «Возвращение джедая». Там есть сцена, будто взятая из мультика… В ней к связанному Хану Соло подносят факел, а он пытается его задуть. Такой юмор — это неотъемлемая часть франшизы».

В этом декабре исполнилось ровно пять лет со дня, когда «Звездные войны: Последние джедаи» Джонсона вышли в свет. В августе в разговоре с журналистами Empire режиссер сказал, что несмотря на неоднозначное отношение фанатов франшизы к его картине, с годами он стал «еще больше гордиться» ею.